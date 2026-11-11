Un trabajador de construcción falleció este miércoles 11 de noviembre tras caer junto con el arco que tarrajeaba en la urbanización El Santuario, en Pimentel (Chiclayo), donde se realizaba la obra para mejorar el acceso al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, recinto que visitará el papa León XIV este viernes 13 de noviembre.

De acuerdo con reportes de América Noticias, la estructura cedió por una presunta mala construcción, pues contaría con fierros de menor grosor que no habrían resistido el peso del concreto. Asimismo, se reportaron posibles irregularidades en los equipos de protección personal y las condiciones de seguridad de la obra.

Un obrero perdió la vida tras el colapso de una estructura en construcción en el distrito de Pimentel, Chiclayo. La Policía y el serenazgo realizan las primeras diligencias para determinar si el uso de fierros insuficientes y fallas en la obra provocaron el accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente en Pimentel?

El accidente ocurrió cuando el trabajador realizaba labores de tarrajeo en la parte alta del arco y la estructura de fierro cedió por completo, provocando su caída.

Agentes de la Policía Nacional, personal de serenazgo y profesionales de salud llegaron al lugar en una ambulancia para prestarle los primeros auxilios. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento debido al impacto.

La estructura se desplomó matando al obrero | Foto: América Noticias

En la escena quedaron los andamios utilizados por los obreros, que también cayeron tras el desplome de la estructura.

De acuerdo con testimonios recogidos por RPP, el obrero trabajaba sin equipos de protección al momento del accidente, en una obra que llevaba cerca de dos semanas en ejecución.

El papa León XIV, quien ya se encuentra en Lima, llegará a El Santuario este viernes 13 de noviembre | Foto: Archivo EC

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¿Qué actividad cumplirá el papa León XIV en el santuario?

La construcción tenía como objetivo mejorar el acceso al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, donde el Santo Padre tendrá un encuentro con representantes de la comunidad religiosa del norte del país.

Tras el accidente, los trabajos quedaron paralizados y no se precisó qué ocurrirá con la obra ante la próxima visita del Pontífice, quien ya se encuentra en Lima como parte de su gira latinoamericana.

La gira del papa León XIV en Sudamérica tendrá un hito especial cuando visite Chiclayo, el próximo jueves 12 de noviembre, pues regresará a la ciudad en la que vivió por varios años y en la que se desenvolvió como obispo. (Imágenes: Abby Ardiles / EC)

El Santo Padre llegará al santuario este viernes 13 de noviembre para reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales. Durante su visita también entregará una Rosa de Oro a la Virgen.

Según la agenda, el encuentro está programado para las 4:30 p. m. Posteriormente, a las 5:45 p. m., participará en una reunión con la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) y, a las 7:00 p. m., compartirá una cena con los sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo.