La víctima cayó mientras realizaba labores de tarrajeo en la estructura | Foto: América Noticias (Captura)
La víctima cayó mientras realizaba labores de tarrajeo en la estructura | Foto: América Noticias (Captura)
Por Redacción EC

Un trabajador de construcción falleció este miércoles 11 de noviembre tras caer junto con el arco que tarrajeaba en la urbanización El Santuario, en Pimentel (Chiclayo), donde se realizaba la obra para mejorar el acceso al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, recinto que visitará el papa León XIV este viernes 13 de noviembre.

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