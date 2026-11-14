Su alojamiento será la Casa Episcopal, situada en la calle Elías Aguirre; se trata de un inmueble distinto al templo mostrado. (Captura Facebook: Noticias Trujillo)
Su alojamiento será la Casa Episcopal, situada en la calle Elías Aguirre; se trata de un inmueble distinto al templo mostrado. (Captura Facebook: Noticias Trujillo)
Por Redacción EC

El papa León XIV descansa en la Residencia Episcopal de Chiclayo tras culminar su agenda pastoral del día en Lambayeque y Cajamarca. Con este arribo, el Sumo Pontífice inicia el cierre de su estadía en el norte del país, pernoctando en un recinto con gran significado personal.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?