El papa León XIV descansa en la Residencia Episcopal de Chiclayo tras culminar su agenda pastoral del día en Lambayeque y Cajamarca. Con este arribo, el Sumo Pontífice inicia el cierre de su estadía en el norte del país, pernoctando en un recinto con gran significado personal.

La estancia en la Residencia Episcopal de la Diócesis de Chiclayo cobra un valor simbólico para la feligresía local. Este inmueble fue el lugar en el que el hoy papa vivió entre los años 2015 y 2023, periodo durante el cual ofició como obispo de esta localidad.

El retorno a su hogar entre 2015 y 2023

Durante ese periodo estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo, acompañando a las comunidades religiosas y participando en diferentes actividades pastorales. Su retorno al inmueble tiene un componente especial porque no se trata de un alojamiento elegido por comodidad, sino de un lugar que formó parte de su vida cotidiana durante varios años.

Papa León XIV expresa preocupación por las extorsiones y la delincuencia durante su visita a Zaña. Foto: ALONSO CHERO/ EL COMERCIO

El inmueble volverá a recibir a Robert Prevost, nombre de nacimiento del pontífice, durante su permanencia en Lambayeque.

La residencia se encuentra en la cuadra ocho de la calle Elías Aguirre, en pleno centro de Chiclayo. Se trata de un inmueble vinculado directamente con la historia religiosa de la ciudad y con la trayectoria de Prevost en el norte peruano.

Agenda 15 de noviembre

La agenda del domingo contempla dos destinos antes del retorno a Lima. El papa partirá de Chiclayo a las 7:50 a. m. y aterrizará en Cusco a las 10:00 a. m. A las 10:30 a. m. se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán. Posteriormente, a las 11:45 a. m., rezará el Ángelus en la plaza de la Catedral cusqueña.

A la 1:05 p. m. saldrá hacia Pucallpa, donde su llegada está prevista para las 2:30 p. m. Media hora después se reunirá con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. La misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali comenzará a las 4:45 p. m.; el vuelo de regreso a Lima despegará a las 7:05 p. m. y aterrizará a las 8:20 p. m.

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