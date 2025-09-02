El sacerdote Edgard Rimaycuna, secretario personal del papa León XIV, confirmó este lunes durante un homenaje en Chiclayo que existe un especial interés del pontífice por regresar a esta ciudad, la cual considera muy “cercana a su corazón”.

“Chiclayo será uno de los primeros lugares que visite” en su retorno al Perú, aseguró al ser consultado por los periodistas sobre las proyecciones del viaje apostólico. Aunque evitó detallar si se realizaría en 2026 y precisó que todavía no hay un cronograma oficial, señaló que “el Santo Padre tiene mucha ilusión de volver al Perú a reencontrarse con su querida diócesis de Chiclayo” .

Secretario del Papa confirma interés de León XIV por visitar Chiclayo. (Foto: EFE)

Durante su visita al Colegio Nacional San José, el sacerdote recibió el título honorífico de ‘Embajador San Josefino de Cristo en el Mundo’, distinción otorgada en reconocimiento a su trayectoria religiosa y a su cercanía con la institución.

Asimismo, como parte de las celebraciones, la institución rindió un homenaje simbólico al pontífice, otorgándole la distinción de ‘Chiclayano de Corazón Granate’.

Rimaycuna fue nombrado secretario personal del Papa en mayo de este año, un cargo interpretado como un reconocimiento a su labor pastoral y a la cercanía construida con León XIV durante su paso por Chiclayo, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023 antes de ser elegido en el cónclave.

Papa León XIV proyecta regresar a Chiclayo en su visita apostólica al Perú. (Foto: AFP)

En mayo pasado, el cardenal uruguayo Daniel Sturla adelantó que el primer viaje del Papa a América Latina contemplaría visitas a Perú, Argentina y Uruguay, países que no figuraron en el itinerario de Francisco. “Me parece que la primera visita a Latinoamérica, va a tener Argentina, Uruguay y posiblemente Perú en su itinerario” , comentó en una entrevista.

De Chiclayo al Vaticano

Cabe recordar que, el papa León XIV ya era conocido, antes de su elección, por su amplia trayectoria. Y es que, se unió a la Orden de San Agustín en 1977 y, tras una profunda formación académica, emprendió su misión en Perú en 1985, país donde viviría por casi 30 años.

Su estancia en Chiclayo fue significativa porque comenzó como administrador apostólico en el 2014 y desde el 2015 fue obispo de la diócesis, un período en el que desempeñó un papel crucial en la reforma pastoral y el fortalecimiento de la comunidad católica. Asimismo, obtuvo la nacionalidad peruana y reafirmó su compromiso con la nación que lo acogió como uno de sus propios hijos.