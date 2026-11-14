Niños sorprendieron al papa León XIV en Lambayeque con un espontáneo abrazo colectivo. Foto: ANDINA/Andrés Valle
Niños sorprendieron al papa León XIV en Lambayeque con un espontáneo abrazo colectivo. Foto: ANDINA/Andrés Valle
Por Redacción EC

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita a Lambayeque cuando un grupo de niños corrió a su encuentro para abrazarlo durante su llegada a Zaña. El pontífice recibió con una sonrisa la espontánea muestra de cariño y correspondió al gesto de los pequeños, en una escena que rápidamente se convirtió en uno de los episodios más entrañables de su recorrido por el norte del Perú.

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