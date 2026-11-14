El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita a Lambayeque cuando un grupo de niños corrió a su encuentro para abrazarlo durante su llegada a Zaña. El pontífice recibió con una sonrisa la espontánea muestra de cariño y correspondió al gesto de los pequeños, en una escena que rápidamente se convirtió en uno de los episodios más entrañables de su recorrido por el norte del Perú.

El encuentro ocurrió este sábado 14 de noviembre, cuando el Santo Padre se dirigía al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo para participar en el Encuentro de Oración con la Comunidad Católica, como parte de la clausura del Año Jubilar dedicado al religioso.

A su llegada al santuario, el papa decidió recorrer a pie un tramo del camino para acercarse a los numerosos fieles que lo esperaban con entusiasmo y emoción.

En medio de los saludos, un grupo de niños no pudo contener la alegría de tener al pontífice tan cerca y atravesó el cordón de seguridad para correr hacia él y darle un abrazo.

Lejos de mostrar incomodidad por el inesperado acercamiento, León XIV recibió a los pequeños con una sonrisa y correspondió a sus muestras de afecto. En cuestión de segundos, otros niños se sumaron al encuentro y rodearon al Santo Padre para compartir aquel momento.

León XIV y un momento de ternura en Lambayeque: pequeños corrieron a abrazarlo. Foto: X/@romereportsesp

Un abrazo colectivo que marcó la visita del papa a Zaña

Lo que comenzó como un espontáneo saludo terminó convirtiéndose en un abrazo colectivo entre el pontífice y los menores. La escena estuvo marcada por las sonrisas, la emoción y la cercanía de León XIV con los pequeños, quienes tuvieron la oportunidad de acercarse al líder de la Iglesia católica.

El episodio dejó una de las imágenes más conmovedoras de su paso por Lambayeque y reflejó el cariño que los habitantes de esta región sienten por el papa.

El vínculo especial de León XIV con el norte del Perú

La emotiva escena también recordó la relación que León XIV mantiene con el norte peruano desde los años en que desarrolló su labor pastoral en el país.

🤍 Unos niños se acercan a abrazar a León XIV a su llegada al santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña https://t.co/7wyepsDdOA — ROME REPORTS (@romereportsesp) November 14, 2026

Antes de convertirse en pontífice, Robert Francis Prevost fue obispo de Chiclayo, cargo que le permitió establecer una estrecha relación con las comunidades de Lambayeque y otras localidades de la región.

Su regreso como papa ha estado acompañado por multitudinarias muestras de afecto de los fieles, quienes han salido a las calles para saludarlo y participar en las actividades de su visita apostólica. En Zaña, ese cariño quedó reflejado en el espontáneo abrazo de los niños.

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