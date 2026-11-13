Reniec entrega al papa León XIV su DNI electrónico 3.0 tramitado en el Vaticano. (Foto: X / Reniec)
Reniec entrega al papa León XIV su DNI electrónico 3.0 tramitado en el Vaticano. (Foto: X / Reniec)
Por Redacción EC

El papa León XIV recibió su Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico 3.0 del Perú, país cuya nacionalidad obtuvo en 2015 y donde mantiene registrada su dirección en Chiclayo. La entrega estuvo a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), luego de que el documento fuera tramitado en el Vaticano el 30 de mayo de 2025.

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