El papa León XIV recibió su Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico 3.0 del Perú, país cuya nacionalidad obtuvo en 2015 y donde mantiene registrada su dirección en Chiclayo. La entrega estuvo a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), luego de que el documento fuera tramitado en el Vaticano el 30 de mayo de 2025.

La entrega se realizó el jueves 12 de noviembre y forma parte de la historia de identificación del Pontífice con el Perú, vínculo al que también se refirió en una entrevista con la periodista estadounidense Elise Ann Allen, autora de su biografía. En aquella conversación, León XIV expresó: “El Perú es parte de quién soy” .

Según informó el Reniec, el trámite se efectuó como parte de la campaña “Identificación sin fronteras”, cuyo objetivo fue identificar a los peruanos residentes en el extranjero. La iniciativa llegó hasta el Vaticano, donde una delegación de cuatro registradores de la institución realizó el procedimiento correspondiente.

¡Un peruano de corazón y con identidad! «El Perú es parte de quién soy». ❤️ Estas palabras del Papa León XIV reflejan el profundo vínculo que lo une a nuestro país, una tierra que forma parte de su historia y que lleva siempre en el corazón. Hoy, ese lazo cobra un significado especial. El Reniec cumplió la voluntad de su Santidad y le hizo entrega de su DNI electrónico 3.0 en suelo peruano, haciendo realidad el deseo que expresó durante su trámite en el Vaticano: regresar al Perú para recoger personalmente su documento y reafirmar su identidad peruana. ✨ Porque la identidad es mucho más que un documento. Es nuestra historia, nuestras raíces y los vínculos que permanecen intactos, sin importar la distancia. Desde el Reniec, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para que todos los peruanos cuenten con su DNI y puedan ejercer plenamente su derecho a la identidad. Lee la nota completa aquí: https://t.co/S6g9RL0aJK #Reniec #PapaLeónXIV #DNIelectrónico #IdentidadPeruana — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) November 13, 2026

La relación del papa León XIV con el sistema de identificación peruano comenzó el 24 de agosto de 2015, cuando obtuvo la nacionalidad peruana y tramitó su primer DNI azul. Posteriormente, en 2016, acudió a una oficina registral del Reniec en Chiclayo para gestionar su DNI electrónico.

Tras su elección como nuevo papa de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025, el Pontífice actualizó sus datos de identidad el 30 de mayo de ese año, durante la visita de los registradores peruanos al Vaticano. En esa oportunidad, renovó su documento por el DNI electrónico 3.0.

Características del DNI electrónico 3.0

El documento de identidad del papa León XIV cuenta con 64 elementos de seguridad destinados a proteger su autenticidad y la información del titular. La tarjeta está elaborada íntegramente en policarbonato, material que ofrece resistencia al calor y a los rayos ultravioleta.

Asimismo, incorpora un chip criptográfico con mayores códigos internos para el procesamiento de información, entre otras características de seguridad.

Por la edad del Sumo Pontífice, su DNI electrónico 3.0 incluye la anotación “no caduca”, por lo que no necesita renovar su documento de identidad. Además, de acuerdo con la legislación electoral peruana, el voto es facultativo para las personas de su edad.

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