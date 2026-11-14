El papa León XIV dio su homilía y agradeció la oportunidad de estar otra vez en Chiclayo. (TVPerú)
El papa León XIV dio su homilía y agradeció la oportunidad de estar otra vez en Chiclayo. (TVPerú)
Por Redacción EC

El papa León XIV agradeció nuevamente este sábado 14 de noviembre la oportunidad de compartir la fe con el pueblo de Chiclayo en Lambayeque. Durante su primera actividad oficial del día, recordó que en la Catedral de Santa María celebró muchas veces ceremonias a lo largo de su permanencia en la ciudad.

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