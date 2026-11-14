El papa León XIV agradeció nuevamente este sábado 14 de noviembre la oportunidad de compartir la fe con el pueblo de Chiclayo en Lambayeque. Durante su primera actividad oficial del día, recordó que en la Catedral de Santa María celebró muchas veces ceremonias a lo largo de su permanencia en la ciudad.

“Con el corazón lleno de gozo, doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes celebrando juntos nuestra fe, como hemos hecho tantas veces en esta catedral, y ha sido testigo de los primeros pasos de mi ministerio episcopal al servicio de esta diócesis de Chiclayo”, indicó al inicio de su homilía.

El Sumo Pontífice expresó sus “sentimientos de gratitud” por los años que pudo caminar junto al pueblo de Chiclayo. “Me dispongo ahora como sucesor e Pedro a realizar la coronación de nuestra hermosa imagen de la Inmaculada Virgen María”, dijo en alusión a la venerable imagen patrona de la ciudad.

Papa León XIV corona a Virgen Inmaculada. (TVPerú)

Papa León XIV corona a Virgen Inmaculada. (TVPerú)

Destacó el significativo gesto de la ceremonia porque se trata de una corona que va a simbolizar el homenaje de gratitud y amor filial que rinde el Papa para reconocerla como protectora de Chiclayo.

Por todo esto, el papa León XIV agradeció a la Virgen Inmaculada. “Junto a ti aprendí a ser pastor de Chiclayo, tú me acompañaste por sus pueblos y ciudades, me enseñaste a encontrarme con su gente y a estar atento a sus necesidades como hiciste en las bodas de Canaán”.

Finalmente, el Santo Padre pidió a la Virgen que proteja al pueblo de Chiclayo, los guíe hacia Jesucristo, y elevando una oración “antes de concluir y hasta que volvamos a vernos”.