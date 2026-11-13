El regreso del papa León XIV a Chiclayo no es una visita más. La ciudad norteña vive una jornada cargada de emoción, expectativa y muestras de cariño ante la llegada del Santo Padre, quien durante casi una década desarrolló su labor pastoral en esta localidad y forjó un vínculo especial con sus habitantes. Este viernes 13 de noviembre, Robert Prevost, ahora Papa, volvió a la que muchos consideran su casa, esta vez como Sumo Pontífice.

Tras un vuelo de más de una hora, el papa León XIV llegó a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, donde fue recibido por una comitiva integrada por autoridades regionales y locales, representantes de las fuerzas del orden y dos niños que le entregaron una ofrenda floral.

El recibimiento estuvo acompañado de música en vivo y una presentación de marinera, al ritmo de la cual el papa recorrió parte de las instalaciones de la base aérea antes de abordar su vehículo.

Chiclayo recibe con emoción al papa León XIV: “Bienvenido a su casa”

La expectativa por el retorno del pontífice se siente en distintos puntos de Chiclayo. Sus más de 600,000 habitantes han preparado diversas muestras de afecto para recibir a quien consideran uno de los suyos.

En las calles se observan carteles con fotografías del papa en negocios y edificios, banderas colgadas en las ventanas, imágenes en vehículos y una variedad de recuerdos alusivos a su visita. Entre los mensajes que más se repiten destaca uno cargado de simbolismo: “Bienvenido a su casa”.

La emoción de Chiclayo por el regreso del papa León XIV: la ciudad se alista para recibir a su antiguo obispo. Foto: EC

Para los chiclayanos, este regreso tiene un significado especial. León XIV fue obispo de Chiclayo durante casi diez años, hasta 2023, y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Su trabajo pastoral y su cercanía con la población fortalecieron el vínculo que hoy vuelve a ponerse de manifiesto con su llegada como líder de la Iglesia católica.

León XIV celebrará una multitudinaria misa en las Pampas de Pimentel

Luego de su recibimiento en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, el papa se trasladará a las Pampas de Pimentel, donde encabezará una misa multitudinaria.

La celebración religiosa será uno de los momentos centrales de su agenda en Chiclayo y reunirá a fieles procedentes de diferentes localidades del norte peruano y otras regiones del país.

Emoción y expectativa de los fieles por recibir al pontífice en su querida ciudad

Así, el retorno de León XIV a Chiclayo adquiere un significado particular: la ciudad que lo acogió durante sus años de servicio pastoral vuelve a recibirlo, ahora convertido en el máximo representante de la Iglesia católica.

La agenda oficial de este viernes 13 de noviembre contempla las siguientes actividades:

9:10 am | Llegada a la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

10:30 am | Misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel.

12:40 pm | Visita privada a la capilla San Óscar A. Romero.

4:30 pm | Encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

5:45 pm | Encuentro con representantes del mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT).

7:00 pm | Cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo.

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