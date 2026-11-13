León XIV regresa a Chiclayo como papa: miles de fieles esperan su llegada a la ciudad donde dejó huella. Foto: EC
León XIV regresa a Chiclayo como papa: miles de fieles esperan su llegada a la ciudad donde dejó huella. Foto: EC
Por Redacción EC

El regreso del papa León XIV a Chiclayo no es una visita más. La ciudad norteña vive una jornada cargada de emoción, expectativa y muestras de cariño ante la llegada del Santo Padre, quien durante casi una década desarrolló su labor pastoral en esta localidad y forjó un vínculo especial con sus habitantes. Este viernes 13 de noviembre, Robert Prevost, ahora Papa, volvió a la que muchos consideran su casa, esta vez como Sumo Pontífice.

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