León XIV cerró su visita a Zaña con una emotiva despedida tras recordar el legado de Santo Toribio. Foto: X/@romereportsesp
León XIV cerró su visita a Zaña con una emotiva despedida tras recordar el legado de Santo Toribio. Foto: X/@romereportsesp
Por Redacción EC

El papa León XIV se despidió de Zaña, en la región Lambayeque, entre fuegos artificiales y muestras de afecto de los fieles que acompañaron su recorrido por esta localidad. La despedida puso fin a una intensa jornada de actividades religiosas y encuentros con la población, que tuvo como momento central la clausura del Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.

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