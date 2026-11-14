El papa León XIV se despidió de Zaña, en la región Lambayeque, entre fuegos artificiales y muestras de afecto de los fieles que acompañaron su recorrido por esta localidad. La despedida puso fin a una intensa jornada de actividades religiosas y encuentros con la población, que tuvo como momento central la clausura del Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo.

La visita del pontífice a esta localidad lambayecana, realizada este sábado 14 de noviembre, estuvo marcada por una multitudinaria recepción, un emotivo encuentro con niños y un mensaje contra la delincuencia, las extorsiones y la inseguridad que afectan a numerosas familias peruanas.

León XIV cerró su visita a Zaña con una emotiva despedida tras recordar el legado de Santo Toribio. Foto: X/@romereportsesp

La jornada del Santo Padre comenzó en Chiclayo, desde donde se trasladó en helicóptero hasta Santa Cruz de Succhabamba, en la región Cajamarca. Allí presidió una multitudinaria celebración eucarística y compartió un momento de cercanía con los fieles.

Posteriormente, regresó a Chiclayo y emprendió su viaje hacia Zaña para cumplir con el último compromiso de su agenda en el norte del país.

A su llegada, cerca de 300.000 personas salieron a las calles para verlo pasar. El recorrido del vehículo papal también contó con el acompañamiento de ocho integrantes de las Amazonas Chiclayanas, quienes montaban los tradicionales caballos de paso.

🎆 ¡Adiós, Zaña! León XIV se despide entre fuegos artificiales tras la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo https://t.co/WPFQYOnWMG — ROME REPORTS (@romereportsesp) November 14, 2026

Un emotivo encuentro con niños marcó su llegada al santuario

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando León XIV llegó al Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo para participar en el Encuentro de Oración con la Comunidad Católica.

El pontífice decidió caminar un tramo para saludar de cerca a los fieles que lo esperaban. En ese momento, un grupo de niños atravesó el cordón de seguridad y corrió hacia él para abrazarlo.

Lejos de evitar el acercamiento, León XIV recibió a los pequeños con una sonrisa y correspondió a sus muestras de cariño. Otros niños se sumaron al encuentro y protagonizaron un abrazo colectivo que dejó una de las imágenes más entrañables de su visita a Lambayeque.

Niños sorprendieron al papa León XIV en Lambayeque con un espontáneo abrazo colectivo. Foto: ANDINA/Andrés Valle

El mensaje del papa sobre la delincuencia y las extorsiones en el Perú

Otro de los momentos importantes de su discurso estuvo relacionado con la inseguridad ciudadana que afecta a numerosas familias.

“Sé que muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión, la inseguridad. Me duele pensar en las personas que viven con miedo, en las personas que ven amenazados el fruto honrado de su trabajo”, expresó el pontífice.

Asimismo, pidió a los ciudadanos permanecer unidos y no acostumbrarse al sufrimiento de quienes enfrentan situaciones de violencia y amenazas: “Les ruego que permanezcan unidos, que se cuiden unos a otros y nunca se acostumbren al sufrimiento de los demás. Siempre hay alguien a quien podemos ayudar, una persona a la que escuchar y una familia a la que acompañar”.

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