Sutran desplegará más de 900 inspectores y ejecutará más de 1.800 operativos a nivel nacional como parte del plan Viaje Seguro por la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Sutran)
Sutran desplegará más de 900 inspectores y ejecutará más de 1.800 operativos a nivel nacional como parte del plan Viaje Seguro por la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: Sutran)
Por Redacción EC

Ante la masiva movilización de fieles a Chiclayo, por la próxima visita del papa León XIV la próxima semana, la Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancías (Sutran), ejecutó un operativo multisectorial.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?