Ante la masiva movilización de fieles a Chiclayo, por la próxima visita del papa León XIV la próxima semana, la Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancías (Sutran), ejecutó un operativo multisectorial.

La intervención se centró en la carretera Panamericana Norte para garantizar la seguridad en el transporte interprovincial de pasajeros.

FOTOS: SUTRAN

Las autoridades han puesto en marcha una estrategia integral de supervisión vial enfocada en las rutas interprovinciales de mayor flujo de pasajeros con motivo del acontecimiento religioso.

“Desde la superintendencia se ha dispuesto el desplazamiento de 900 inspectores y 1800 operativos a nivel nacional con motivo de la llegada del papa León XIV. Uno de los puntos centrales es Chiclayo, que tendrá una importante afluencia de público de más de un millón de personas. A la población, le pedimos que tomen y aborden servicios formales de transporte para proteger sus vidas y que puedan llegar con total seguridad a esta visita de nuestro santo padre”, indicó el superintendente de la Sutran, Augusto Ávila.

Población debe usar transporte formal

Durante la supervisión en el punto de control de Mocupe, el titular de la entidad fiscalizadora enfatizó la importancia de evitar unidades informales para prevenir accidentes de tránsito en las vías nacionales.

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“A los ciudadanos, les pedimos que tomen y aborden servicios formales de transporte para proteger sus vidas y puedan llegar con total seguridad a esta visita de nuestro Santo Padre”, indicó el superintendente.

¿Qué días estará el papa en Perú?

Robert Francis Prevost, vuelve al país con el nombre de León XIV. Su agenda, programada del 11 al 16 de noviembre, trazará un puente entre la memoria y su nuevo rol: recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Para el Papa, algunas paradas representarán un regreso a los barrios y templos donde forjó su vocación; para otras regiones, marcarán el primer contacto con un pontífice que conoce de primera mano la realidad del territorio.

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