El ingreso a Pampas de Pimentel fue libre y contó con la supervisión de autoridades pendientes de que la ceremonia del retorno del papa León XIV a Chiclayo sea un éxito. (Julio Reaño / @photo.gec)

Los parques de estacionamiento destinados para los fieles que acudieron a la ceremonia del papa León XIV. (Julio Reaño / @photo.gec)

Los miles de fieles pudieron apreciar de primera mano la ceremonia que lideró el papa León XIV este 13 de noviembre. (Julio Reaño / @photo.gec)

La ceremonia en Pampas de Pimentel reunió a miles de fieles que ingresaron y acamparon desde días atrás. (Julio Reaño / @photo.gec)

Ensayos del personal de emergencias, bomberos y voluntarios para atender casos de posibles golpes de calor y desmayos en un clima soleado y una sensación térmica de unos 33°C. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

El Papa saludando a las multitudes a su paso hacia el altar construido en las Pampas de Pimentel. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

Bomberos tuvieron que aplacar el calor de las multitudes con motobombas y mangueras en medio del desierto de las Pampas de Pimentel. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

El altar fue construido días atrás con la organización y el objetivo de lograr una multitudinaria ceremonia durante la visita del Papa. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

Miles de fieles se congregaron en medio del desierto para ver al Santo Padre en la misa masiva que se realizó en las pampas. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

Comitivas organizadas de diversas parte de la región llegaron a Pimentel, en Chiclayo, para ver la ceremonia del Santo Padre. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

El papa León XIV se trasladó entre las multitudes en el papamóvil, saludando a fieles a su paso. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

La llegada del papa León XIV fue cálida y entre miles de fieles de diversas partes de Lambayeque. (Foto: Alonso Chero / @photo.gec)

La emoción y la fe se apoderaron de Chiclayo con el regreso del papa León XIV a la ciudad que considera su casa. Miles de personas se congregaron en las Pampas de Pimentel para participar en la multitudinaria misa presidida por el pontífice, quien durante casi nueve años ejerció como obispo de esta jurisdicción.

Desde la madrugada, los fieles llegaron a la explanada, muchos de ellos después de pasar la noche en el lugar y soportar las altas temperaturas para conseguir un espacio y ver de cerca al papa. Banderas, fotografías, pancartas, cánticos y oraciones acompañaron una jornada marcada por el entusiasmo y las muestras de cariño.

“¡Qué alegría volver a Chiclayo! Es una bendición para mí estar de nuevo con ustedes”, expresó León XIV al iniciar su homilía. Sus palabras provocaron especial emoción entre los asistentes, que esperaban este reencuentro desde que se anunció su visita al Perú.

La multitudinaria celebración reunió a aproximadamente 500.000 personas en las Pampas de Pimentel, según las estimaciones difundidas sobre el evento. Además, se calcula que cerca de un millón de personas salieron a las calles de Chiclayo para recibir y acompañar el recorrido del pontífice. La masiva convocatoria reflejó la expectativa y el cariño de los fieles hacia León XIV, quien regresó a la ciudad donde desarrolló gran parte de su labor pastoral antes de convertirse en papa.