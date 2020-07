Roberto Torres consume caramelos para elevar nivel de glucosa

El ex alcalde Chiclayo, Roberto Torres, continúa internado en el hospital Las Mercedes de Chiclayo luego de que la semana pasada fuera ingresado de emergencia a este sanatorio por una repentina subida de azúcar. Sin embargo, según informó el subdirector de este nosocomio, son los propios familiares del burgomaestre los que han estado condicionando su estado al proporcionarle caramelos a fin de mantener su nivel de glucosa elevado y permanecer más días en el centro hospitalario. El subdirector del hospital Las Mercedes de Chiclayo, Guillermo Cabrejos, informó que pese a los días que permanece internado el ex alcalde de Chiclayo en el hospital, los médicos no pueden darle de alta pues los familiares de Roberto Torres le estarían proporcionando las golosinas sin conocimiento del personal de salud. En declaraciones a Radio Programas, Cabrejos señaló que “el cuadro de diabetes sigue perenne ya que el señor (Roberto Torres) prácticamente ingiere dulces sin conocimiento del personal, dado el número de personas que vienen a verlo y le traen este tipo de cosas. Si consume dulces o glucosas no hay forma de poder controlarlo”, indicó el especialista. El médico señaló que si el ex alcalde de Chiclayo continúa consumiendo dulces este podría caer en un coma diabético. Su nivel de glucosa llega a 300, según indicaron los médicos. En tanto, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán, señaló que una comisión médica evaluará el estado del ex alcalde de Chiclayo, Roberto Torres y de comprobarse que está ingiriendo dulces para seguir internado a fin de no volver al penal de Picsi, se aplicarán medidas disciplinarias.