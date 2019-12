Roberto Torres y los siete juicios por corrupción que enfrenta

Reynaldo Ortega Murguia, abogado de Katiuska del Castillo, pareja del ahora prófugo alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, señaló esta tarde que la orden de captura en contra del burgomaestre es inapropiada pues “nos encontramos a cinco días de las elecciones”.

No obstante, lo cierto es que - salga o no bien librado del caso que ameritó que más de 20 policías lo busquen en toda la 'Ciudad de la amistad' - el polémico alcalde no la tendrá fácil en los otros siete procesos judiciales por presunta corrupción que hay planteados en su contra.

Según la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, estos son los otros casos por los que Torres Gonzales deberá responder:

1) Exp. N° 02007-2012-0-1706-JR-PE-04. Peculado de uso. Juicio Oral. 6to. Juzgado Unipersonal. 2) Exp. N° 02425-2012-0-1706-JR-PE-05. Patrocinio ilegal. Juicio Oral. 8vo. Juzgado Unipersonal. 3) Exp. N° 04930-2010-0-1706-JR-PE-01. Peculado doloso. Etapa intermedia. 5to Juzgado de Investigación Preparatoria. 4) Exp. N° 03576-2011-0-1706-JR-PE-06. Peculado doloso. Etapa intermedia. 6to. Juzgado de Investigación Preparatoria. 5) Exp. N° 03900-2011-0-1706-JR-PE-04. Patrocinio ilegal. Etapa intermedia. 4to. Juzgado de Investigación Preparatoria. 6) Exp. N° 00101-2012-0-1706-JR-PE-05. Negociación incompatible. Etapa intermedia. 5to. Juzgado de Investigación Preparatoria. 7) Exp. N° 01488-2011-0-1706-JR-PE-06. Peculado de uso. Absuelto con recurso de casación N° 482-2013. Se encuentra en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

NIEGA MILLONARIO 'HALLAZGO' En diálogo con los periodistas de la zona, el abogado defensor de Del Castillo rechazó las versiones en torno al supuesto hallazgo de más de S/.200 mil en la vivienda de su cliente.

Según dijo, lo encontrado fue mucho menos. Asimismo, las joyas encontradas - y que estarían siendo sometidas a un inventario por parte de las autoridades correspondientes - son todas de fantasía.