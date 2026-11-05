Las obras en Pampas de Pimentel se realizan por la visita del papa León XIV para el 13 de noviembre. (Foto: Andina)
Las obras en Pampas de Pimentel se realizan por la visita del papa León XIV para el 13 de noviembre. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Autoridades del Obispado de Chiclayo, el Gobierno Regional de Lambayeque, la Policía Nacional y el Ejército presentaron el plan operativo, logístico y de seguridad para recibir al papa León XIV este 13 y 14 de noviembre.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?