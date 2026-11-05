Autoridades del Obispado de Chiclayo, el Gobierno Regional de Lambayeque, la Policía Nacional y el Ejército presentaron el plan operativo, logístico y de seguridad para recibir al papa León XIV este 13 y 14 de noviembre.

Durante la conferencia de prensa conjunta, se detallaron las rutas de acceso, las medidas para el transporte público y privado, y los cierres viales programados para garantizar el desarrollo fluido y seguro de las actividades litúrgicas y multitudinarias previstas en la región.

Obispado, Gobierno Regional, Policía y Ejército, se brindó detalles sobre la organización, la logística y el despliegue de seguridad FOTOS: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Programa y aforos

El programa litúrgico contempla para el 13 de noviembre la misa en las Pampas de Pimentel y un encuentro eclesial en el Santuario Nuestra Señora de la Paz, espacio donde el pontífice entregará la Rosa de Oro a la Virgen.

Para el 14 de noviembre se programó la coronación de la Virgen Inmaculada en el atrio de la Catedral de Chiclayo.

Debido a restricciones técnicas y de Defensa Civil, este último acto contará con un aforo máximo de 15,000 personas. Con el fin de evitar aglomeraciones en espacios reducidos, se instalarán pantallas gigantes en el centro de Chiclayo, Las Musas y otros puntos estratégicos.

Misa de papa León XIV albergará a 1 millón 200 mil fieles en Surco (Foto: EFE)

La agenda se completará con una misa en la provincia de Santa Cruz y la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo en Zaña, actividad que reunirá a comunidades originarias, afrodescendientes y fieles de distritos vecinos.

Rutas, estacionamientos y transporte

El gobernador regional, Jorge Pérez, anunció la habilitación del lado derecho de la carretera Chiclayo - Pimentel para el tránsito de vehículos particulares hasta el Fuerte Cáceres, recinto que cuenta con un espacio acondicionado para más de 2,500 automóviles gracias al apoyo del Ejército.

Las autoridades solicitaron a los asistentes acudirlos en unidades con el máximo de ocupación para evitar la congestión vehicular.

Por su parte, el transporte público autorizado y los taxis dispondrán de una ruta de salida independiente hacia San José.

Se implementarán 50 buses con servicio nocturno continuo para trasladar a los asistentes hacia las puertas de ingreso, además de un transporte adaptado desde el exterior del Estadio Elías Aguirre destinado a personas con discapacidad acreditadas por Conadis.

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Pimentel, accesos y uso del código QR

El recinto principal en las Pampas de Pimentel dispondrá de un terraplén inclinado de más de tres metros de altura para garantizar la visibilidad hacia el escenario principal. La estructura estará equipada con 17 pantallas gigantes iluminadas, áreas de atención médica, servicios higiénicos perimétricos y cuatro accesos principales debidamente señalizados.

Con más de 130,000 participantes registrados a la fecha, las autoridades recomendaron obtener previamente el código QR para agilizar el ingreso. Voluntarios y catequistas brindarán asistencia presencial a quienes no hayan realizado el trámite digital.

Medidas de seguridad

El jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Roberto Mercado Calderón, detalló el plan de seguridad que contempla el despliegue de personal especializado procedente de Lima y regiones aledañas para el resguardo del pontífice y los asistentes, manteniendo de forma paralela la vigilancia habitual en las ciudades.

Se establecerán anillos de seguridad con cierres viales en cada punto de actividad oficial y se contará con el sobrevuelo permanente de un helicóptero policial EC145 equipado con personal médico para evacuaciones aéreomédicas de emergencia.

Enfatizó la prohibición absoluta del uso de drones privados, permitiendo únicamente la operatividad de equipos de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea Peruana, institución que desplegará un sistema antidrones especializado, e instaron a la población a colaborar con la tranquilidad pública reportando cualquier eventualidad a la Central 105.

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