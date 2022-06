El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, sostuvo este sábado que el Gobierno - a través de su equipo técnico- seguirá participando y realizará el seguimiento de las mesas de diálogo que se desarrollarán en la zona de Las Bambas (Apurímac) a fin de evitar “más conflictos” una vez que acabe el plazo de tregua de 30 días.

Como se recuerda, la minera de cobre MMG Las Bambas y las distintas comunidades adyacentes a la empresa llegaron a una serie de acuerdos durante una mesa de trabajo en Pumamarca, distrito de Tambobamba tras reiterados intentos de diálogo entre el Gobierno. Tras este acuerdo, se levantó el estado de emergencia en los distritos Challhuahuacho y Coyllurqui.

“Este es el momento de no dar soluciones cortoplacistas, de no buscar los paliativos temporales. Creo que aquí la responsabilidad nos convoca a todos y nos convoca a que después de los 30 días tengamos que hacer un seguimiento y monitoreo del cumplimiento y buscar estrategias y alternativas de entendimiento para que no se produzcan más conflictos. ¿Qué han dicho los comuneros?: ‘No somos antimineros, pero están en nuestro territorio, pero también ayúdennos’. Sin embargo, no podemos ver un enfoque sesgado de que la empresa solo resuelva los problemas, el gobierno se tiene que involucrar”, remarcó el funcionario.

En esa línea, el titular de Justicia explicó que otras acciones que tomará el equipo técnico que está a cargo del conflicto Las Bambas es conversar con el gobernador regional de Apurímac y alcaldes de las provincias para conocer cuáles son los proyecto de inversión respecto al canon minero que reciben.

La tregua es un “triunfo”

Chero calificó de “triunfo” que las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca, Chila, Choaquere y Chuicuni otorgaron una tregua de 30 días a fin de que se restablezca la paz social en la zona del conflicto. De esta manera, la minera podrá reanudar sus actividades tras más de 55 días de paralización debido a la invasión de sus terrenos por comuneros.

“El presidente Pedro Castillo y el premier nos dijeron en un circuito cerrado confiamos en ustedes en son de broma o algo coloquial, nos dijeron ‘No regresan. Se quedan en Las Bambas si no resuelven el problema’, pero esto es un proceso gradual, que empezó con otro equipo de ministros que fue a dialogar. Fue nuestro premier Aníbal Torres. Han ido preparando las condiciones. Nosotros hemos llegado y hemos consolidado lo que se vino trabajando anteriormente los otros equipos”, explicó.

“La vicepresidenta Dina Boluarte que es de la zona de Apurímac también ha sido una interlocutora con dirigentes y comuneros que tienen mucha influencia en la zona de Las Bambas y ha generado este resultado que consideramos es un triunfo del Ejecutivo, del equipo no solo de ministros sino del equipo técnico que ha estado presente”, agregó.

Mencionó que lo inmediato es agendar con cada una de las comunidades las prioridades. “En estos 30 días tenemos que instalar mesas técnicas para agendar prioridades para establecer una ruta de trabajo para dar sostenibilidad porque nos vamos a preguntar seguro: ¿después de los 30 días, qué pasará?”, añadió.