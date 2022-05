El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, afirmó este sábado que continua el diálogo en el marco del conflicto social en torno al proyecto minero Las Bambas. Negó que el Gobierno haya optado por “patear el tablero” y una muestra de ello es la formalización de la propuesta para levantar estado de emergencia si las comunidades de Apurímac deponen medidas de fuerza.

Desde el emporio comercial de Gamarra (La Victoria), el funcionario precisó que este conflicto existe desde años atrás y la actual gestión liderada por el presidente Pedro Castillo busca concretar el diálogo con las partes para dar con una solución.

“En todo caso a lo que voy es que aquí nadie ha pateado el tablero , la propuesta ha sido clara y el premier lo ha oficializado a solicitud de los comuneros el día de ayer en un documento que ya es de dominio público. El gobierno levanta el estado de emergencia en simultáneo con el compromiso de paz social de las comunidades con el restablecimiento de toda la actividad económica de todo el distrito, estableciendo de inmediato una mesa de diálogo que solucione los pendientes y compromisos, no de acá a 10 meses sino 15 días de plazo, en sesión ininterrumpida”, declaró.

“Eso ha sido de la expresión literal verbal del premier, eso se ha formalizado en un documento ayer y tenemos conocimiento que en estas horas se están realizando reuniones de las seis comunidades”. añadió Sánchez. El titular del Mincetur sostuvo que el Gobierno hace una autocrítica por el manejo de este conflicto en un inicio y que a la fecha solo busca concretar acuerdos en beneficio de las comunidades y la empresa minera.

“Las medidas extremas, son extremas y no se debiera llegar ahí, después de 33 días, el gobierno hace autocritica porque también no hemos sabido afrontar esta preocupación. Diálogos de casi 3 meses, encuentros y desencuentros [...] si hoy el perdón, si hoy eso no es posible, sentémonos en la mesa, que mire todo el país, que mire toda la comunidad internacional, y solucionemos y demostremos que somos capaces de imponer la ley y respeto para nuestra gente”, refirió.

“Esa es la intención del gobierno, eso lo ha expresado nuestro premier ayer oficialmente también con un documento, estamos esperando esa reflexión, ese diálogo [...] El diálogo continua, la voluntad está ahí presente y respetuosa con autocrítica para dar solución en esto que las comunidades de Chalhuahuacho, Apurímac, la provincia de Cotabambas, el Perú necesita”, finalizó.

Este sábado, el ministro Sánchez publicó en su Twitter la propuesta del Ejecutivo para levantar el estado de emergencia en Chalhuahuacho y Coyllurqui si las comunidades levantan sus medidas de fuerza, aseguran la paz social y la mesa de diálogo.

El documento reitera la propuesta del Gobierno para encaminar las demandas de la población en relación a los incumplimientos de acuerdos que se le atribuye a la empresa minera Las Bambas (MMG).

En esa línea, se propone levantar el estado de emergencia en forma simultánea con el compromiso de las comunidades al restablecimiento de la paz social y las acciones productivas, asimismo instalar inmediatamente una mesa de diálogo y soluciones con plazo de 15 días entre empresa, comunidades, garantes y Gobierno.

El último jueves, en el marco del diálogo entre las comunidades con el Ejecutivo en el distrito de Chalhuahuacho, comunidad de Pumamarca, Torres Vásquez expresó la propuesta del Gobierno en relación a la medida decretada el pasado 26 de abril.

Mediante Decreto Supremo 042-2022-PCM, el Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia, por 30 días, en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac.