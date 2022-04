La Policía Nacional del Perú se pronunció por el caso del periodista Raúl Cabrera Ramos, quien denunció que fue detenido por más de seis horas y que le borraron fotos que había captado del desalojo de comuneros de Fuerabamba en terrenos de la minera MMG Las Bambas (Apurímac), hecho que ocurrió el miércoles 27 de abril.

“Dentro del grupo de manifestantes se divisó a una persona que realizaba fotos y filmaciones dentro del tumulto junto a demás comuneros, quien se identificó como Raúl Cabrera Ramos y refirió ser trabajador de Panamericana TV sin presentar su credencial respectiva”, explicó la PNP en un comunicado.

Se agregó que el periodista no habría dado razón de su forma de ingreso al recinto privado, donde se desató enfrentamientos entre policías y comuneros. “Fue trasladado junto a otras personas en vehículos para alejarlos de la zona de conflicto, posteriormente, fueron invitados a que se retiren”, añade el pronunciamiento.

“A la fecha, el mencionado comunicador social no ha presentado denuncia alguna respecto a un presunto exceso policial. El 28 de abril, a las 13:20 horas, el periodista se apersonó a la comisaría de Challhuahuacho junto a otros periodistas, agradeciendo al comisario la ayuda prestada, dicha información fue redactada mediante un acta de la Defensoría de Apurímac, así como con presencia de la Fiscalía”, se puede leer en la versión policial.

Versión del periodista

De acuerdo con la versión dada por el periodista a RPP, él formaba parte del diario La República y en ningún momento se nombró a Panamericana TV.

“Yo cubría el desalojo para la empresa donde trabajo y estaba en la zona de Taquiruta, estaba grabando vídeos, realizaba fotografías, prácticamente estaba casi en el medio del desalojo y en eso un policía viene y me pregunta si tengo algún documento y yo les di mi credencial y DNI, pero igual me retuvieron”, contó Raúl Cabrera a RPP.

El periodista explicó que los agentes lo llevaron a unos 200 a 300 metros del lugar, una zona cerca de la mina Las Bambas, donde le pidieron de nuevo los documentos.

“Me pidieron todos los documentos, yo les presenté todo e, incluso, verificaron mi identidad en sus registros, se percataron que no había nada. Pero retuvieron y me dijeron que me iban a llevar a la comisaría, no pudieron porque la vía de salida a Challhuahuacho estaba tomada por los comuneros de Fuerabamba. Entonces ahí me quitaron mis equipos y estuve incomunicado”, dijo.

Luego, según Cabrera, los agentes comenzaron a borrar todas las imágenes que había registrado del desalojo. “Borraron las imágenes del celular, borraron los vídeos del desalojo, propios de la actividad periodística. Básicamente eso”, explicó.

Indicó que los agentes no lo agredieron. “Parece que eran policías de fuerzas especiales, de los que participan en estas intervenciones. No podría identificarlos porque no podía ver el apellido (en sus membretes) que llevaban. A un inicio casi me agreden, yo le dije a un policía que haga respetar mis derechos porque estaba colaborando y no oponía resistencia”, contó.

