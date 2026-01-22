América Latina se encuentra en un momento decisivo. A pesar de que en los últimos 25 años su crecimiento económico (2,3% anual) ha estado por debajo del promedio global (3%), un nuevo informe de McKinsey & Company, denominado “Seizing the moment: Latin America’s productivity opportunity”, revela que la región tiene una oportunidad histórica para transformar su trayectoria.

Según el estudio, capitalizar las ventajas competitivas en sectores estratégicos podría añadir entre US$ 1.1 y US$ 2.3 billones al PBI regional para 2040, un impulso suficiente para alcanzar el estatus de economía de altos ingresos.

El estudio identifica que el principal obstáculo es la baja productividad, que aportó apenas 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del PBI entre 1997 y 2022, la mitad que en economías pares. De mantener esta tendencia, la participación de Latinoamérica en el PBI global podría caer del 6% actual a solo un 4.2% para 2040, enfrentando el riesgo de “envejecer antes de enriquecerse”.

La oportunidad de productividad de América Latina no es homogénea, sino que se distribuye de manera diferenciada entre sectores y países, según sus capacidades industriales, recursos naturales y nivel de desarrollo tecnológico.

En manufactura de nueva generación, por ejemplo, la región podría sumar hasta US$ 200 mil millones adicionales anuales hacia 2040, apalancándose en industrias de alto valor como vehículos eléctricos, baterías, semiconductores y dispositivos médicos.

México y Costa Rica destacan como competidores fuertes, gracias a su integración en cadenas globales de manufactura avanzada y exportaciones de dispositivos médicos y semiconductores, mientras que Brasil y Argentina emergen como polos con potencial en vehículos eléctricos y baterías, apoyados en su base industrial y acceso a minerales críticos como el litio.

El sector de servicios digitales, que abarca servicios de TI y outsourcing, es uno de los más dinámicos y con un mayor nivel de desarrollo en la región. Podría aportar hasta US$ 255 mil millones adicionales en ingresos anuales, con Argentina, Brasil y México liderando en servicios de tecnología, apoyados en ecosistemas digitales consolidados y talento especializado, mientras que Colombia, Costa Rica y Uruguay destacan como hubs competitivos para servicios empresariales, gracias a su proximidad a Norteamérica, costos laborales competitivos y alineación horaria.

En centros de datos, el informe identifica un potencial de US$ 30 mil millones adicionales al año, con Brasil y México como los principales polos regionales, impulsados por conectividad, infraestructura existente y acceso a energía. Países como Chile, Colombia y Uruguay también ganan relevancia como destinos atractivos para nuevas inversiones, combinando estabilidad regulatoria, energías renovables y baja latencia hacia mercados clave.

La agroindustria aparece como uno de los mayores motores de valor, con un potencial de US$ 425 mil millones adicionales anuales. Brasil y México lideran como campeones globales en producción agrícola y procesamiento de alimentos, mientras que Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica destacan en nichos específicos como carne, frutas, pescado y productos con alto valor agregado. El informe subraya que la región no solo es fuerte en producción primaria, sino también en procesamiento, lo que abre oportunidades para escalar cadenas de valor más sofisticadas.

En petróleo y gas, América Latina podría sumar US$ 105 mil millones adicionales al año, con Brasil y México como productores consolidados, Argentina emergiendo rápidamente gracias al desarrollo de Vaca Muerta y nuevos jugadores como Guyana ganando peso en el mercado global.

Finalmente, en minerales críticos, el estudio resalta el rol estratégico de la región en la transición energética. Chile y Perú se consolidan como actores clave en cobre, Argentina y Chile en litio, y Brasil en hierro. En particular, Perú concentra alrededor del 21% de las exportaciones globales de cobre, posicionándose como un proveedor crítico para tecnologías limpias, electrificación y manufactura avanzada.