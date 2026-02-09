León XIV en Perú: las cuatro actividades que ya se preparan en Lambayeque para la visita del Papa

Escuchar
Robert Prevost fue obispo de Chiclayo entre el 2015 y 2023 . EFE/GIUSEPPE LAMI
Robert Prevost fue obispo de Chiclayo entre el 2015 y 2023 . EFE/GIUSEPPE LAMI
/ GIUSEPPE LAMI
Por José Cayetano Chávez

El Perú se prepara para la próxima visita del papa León XIV luego de que la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) confirmara que el sumo pontífice vendrá a nuestro país entre noviembre y diciembre. Las actividades que tendrán lugar durante su estadía ya empiezan a coordinarse entre instituciones gubernamentales, eclesiásticas y de la sociedad civil. Lambayeque, donde Robert Prevost fue obispo de Chiclayo por ocho años, será el principal escenario de su viaje.

