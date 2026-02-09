León XIV en Perú: las cuatro actividades que ya se preparan en Lambayeque para la visita del Papa

Jorge Pérez Flores, gobernador regional de Lambayeque, declaró a El Comercio sobre cuatro actividades que se preparan en la región y que esperan que el papa presida. La primera de ellas es la acción litúrgica en Zaña por el cierre del Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. “Si el papa decide venir en diciembre, el 12 de diciembre puede estar presente en el cierre del Año Jubilar”, mencionó.

La segunda es una visita a la ciudad de Eten para promover que sea reconocida como “ciudad eucarística” por el Vaticano, título que impulsó Prevost cuando era obispo ante el papa Francisco.

Pérez dijo que la llegada del papa a este destino también será una oportunidad para impulsar el proyecto del Terminal Portuario de Eten, que busca convertir al norte del Perú en un hub estratégico para el comercio internacional. “El sueño del papa es el puerto de Eten. Actualmente, el puerto es una explanada de aproximadamente 3 mil hectáreas y está totalmente conectado a la Panamericana Norte. Tiene una vía exclusiva para poder llegar ahí, que en estos momentos ya se encuentra transitable”, relató.

Así también, está prevista una gran misa en la Basílica y Catedral de Santa María de Chiclayo. “ Además de las personas que estén dentro de la catedral, tendremos pantallas LED colocadas en el Parque Principal de Chiclayo y en aproximadamente 16 cuadras a la redonda para albergar a alrededor de 50 mil personas . Por supuesto, contaremos con los mecanismos de contingencia necesarios para atenciones de salud, rutas de evacuación y la presencia de la Policía”, detalló el gobernador.

El Papa León XIV con la imagen del Niño Jesús del milagro eucarístico. Foto: Noemí Ñiquen

Sobre este punto, el funcionario informó que en enero inició el proyecto de restauración de la basílica para la puesta en valor de este templo, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1986. La obra tiene como finalidad la preservación estructural, arquitectónica y artística del recinto religioso. Por ello, entre los principales trabajos se encuentran el control de humedad, la conservación especializada de 20 cuadros coloniales, el montaje de esculturas de alto valor histórico y la restauración integral de vitrales. El proyecto cuenta con una inversión de S/2’407.888,46 y se espera que se realice en 90 días calendario a partir del 6 de enero.

Por otro lado, Pérez solicitó el apoyo del Ejecutivo en tres componentes: seguridad, transitabilidad y limpieza pública.

“Estamos asumiendo responsabilidades que el ejecutivo no ha cumplido hasta la fecha. Nosotros estamos pavimentando gran cantidad de calles totalmente destruidas; es un trabajo que se debió hacer con la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Ministerio de Vivienda, pero lamentablemente no han cumplido con su palabra. Además, hemos comprado 32 compactadoras de basura para limpiar la mayor cantidad de lugares. En el tema de la seguridad ciudadana, hemos dotado con 206 vehículos a la Policía Nacional del Perú y estamos sacando adelante un proyecto de 100 millones de soles para poder potenciar la seguridad”, expresó.

El impacto turístico en Chiclayo tras el nombramiento del nuevo papa

Jorge Pérez indicó que, desde que Robert Prevost fue nombrado como nuevo papa el 8 de mayo del 2025, Lambayeque ha recibido ingresos de aproximadamente 100 millones de soles por turismo. “Se han reactivado restaurantes, hoteles y rutas turísticas que estaban un poco olvidadas. El chiclayano de a pie también se está beneficiando, porque los taxistas y mototaxistas también reciben ingresos“, explicó.

La ‘Ruta del papa León XIV’, se activó en diciembre en Lambayeque para destacar los espacios que marcaron la vocación pastoral del papa durante su labor como obispo. En ese sentido, se proyecta que un millón de turistas visitarán la región en este año.

Ana Loayza trabajó de cerca con el Papa en la diócesis de Chiclayo. Fue catequista de decenas de jóvenes que el bautizó y confirmó. Foto: joel alonzo/gec / Joel Alonzo

“Después de la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México, Chiclayo puede convertirse en el lugar turístico religioso más importante de América Latina. Aquí él vivió y está la dirección que figura en su DNI, y no se ha desvinculado del Perú porque esta es su casa. Por eso queremos el apoyo del Estado y de las empresas. Estamos promoviendo una ruta directa de Cusco a Chiclayo”, resaltó.

"La visita más importante para el pueblo católico peruano"

Kurth Mendoza, ex jefe de Prensa de la Conferencia Episcopal Peruana y Coordinador de la Dirección Académica de Relaciones con la Iglesia de la PUCP, considera que la próxima visita del papa León XIV tendrá un impacto mayor que las visitas de Juan Pablo II y Francisco.

“ Es la visita más importante que el país y el pueblo católico peruano van a presenciar porque es un papa que se formó en el Perú, sirvió como obispo en Chiclayo y en su presentación como pontífice mencionó a Chiclayo y Perú ”, destacó.

Asimismo, Mendoza considera que será una oportunidad para convertir a Chiclayo como en el epicentro de la religiosidad peruana y de Latinoamérica.

Por otra parte, Mendoza indicó que existirá una “coordinación tripartita” entre las comisiones del gobierno peruano, de la CEP y la que establecerá la Secretaría de Estado del Vaticano para organizar todas las actividades que realizará el papa y garantizar que se realicen de manera óptima.

La CEP indicó a El Comercio que la comisión de la Iglesia católica peruana se formará en marzo luego de la reunión del Consejo permanente de obispos.