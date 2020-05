El Congreso de la República aprobó el jueves la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos en el país, con excepción de Lima y Callao. La iniciativa fue aprobada por mayoría y exonerada del trámite de segunda votación.

En algunas regiones, la norma ha generado la crítica de las autoridades municipales y regionales, mientras que en otras los gremios de taxistas del servicio colectivo ha sido tomada como positiva.

Arequipa

En Arequipa, la Municipalidad Provincial emitió un pronunciamiento (010-2020/MPA) dirigido al presidente de la República y al Congreso mostrando su rechazo a la norma.

En el comunicado, se especifica que en Arequipa, desde el 2002, se viene implementando el nuevo Sistema Integrado de Transportes (SIT) para mejorar el servicio público. Ante ello, afirman, la formalización de colectivos no solo contraviene con el SIT, sino que expone a la población arequipeña innecesariamente porque no responde a criterios técnicos de seguridad, comodidad y salubridad, más aún en tiempos de pandemia.

El alcalde provincial, Omar Candia Aguilar, observó que las unidades M1, por su reducido peso y cilindrada, son vehículos para transporte privado y no para brindar servicio de pasajeros. Su formalización generaría un alto riesgo de accidentes de tránsito. Desde la MPA invocaron que se enmiende la iniciativa legislativa, además recordaron que la entidad encargada de normar y regular el servicio de transporte urbano son las municipalidades.

Situación

En la ciudad de Arequipa se estima que hay 300 vehículos que realizan el servicio de colectivo, principalmente en dos rutas: Del Cercado a la zona de Miguel Grau (Paucarpata) y del Cercado a Alto Misti (Miraflores). Por Ordenanza Municipal N°1076, desde el 2017 se retiraron todas las autorizaciones para este tipo de servicio.

Las que transitan lo hacen informalmente, las autoridades locales lo permiten por la demanda de la población. No obstante, estas unidades deben salir de circulación cuando el SIT comience a operar. Actualmente el SIT está en etapa preoperativa.

Cusco

El director de Transportes y comunicaciones del Gore Cusco, Jorge Muñiz Mendoza, mostró su preocupación y rechazo a la norma debido a que, asegura, va en contra del proceso de ordenamiento y formalización del transporte en Cusco, además de la seguridad de la población.

“Es preocupante porque caería abajo todo el proceso de formalización en el que hemos avanzado. Esta Ley implica un peligro a la sociedad, da cabida a que estas unidades (M1, M2) operen y pongan en riesgo la seguridad y salud de los ciudadanos, exponerlos a la ocurrencia de accidente de tránsito dado que estas unidades no tienen condiciones de seguridad”, aseveró la autoridad regional.

Jorge Muñiz, refirió que en reunión virtual esta mañana junto a sus pares de otras regiones mostraron su malestar y elevarán a través del Ministerio su rechazo al pleno del Congreso para que se rectifiquen y evalúen la Ley.

“El ministerio hará eco de la preocupación de Cusco, esta medida sería un golpe fuerte para las empresas formales, por la competencia que se va a generar, mientras tanto todavía esperaremos a que se evalué y rectifique esta Ley del Congreso”, finalizó Jorge Muñiz

En Cusco, según la Dirección de Transportes, alrededor de 3 mil unidades vehiculares de tipo M1 y M2 operan como colectivos de manera informal, mientras que un número menor aproximado a 500 unidades de tipo M3 son formales.

Por su parte, el dirigente del Sindicato de Taxistas de Cusco, Pedro Banda, señaló que es una buena iniciativa, siempre y cuando sea bien regulada y controlada por el Ministerio de Transportes.

El dirigente también exigió a las autoridades socializar el tema con los conductores a nivel nacional, explicando que esta normativa solamente aplica a servicios de colectivo interprovinciales, más no a un traslado de pasajeros dentro de la ciudad.

“Este punto debe ser bien controlado, sino se malinterpretará y aparecerán miles de colectivos fantasma, que no había antes y que ahora buscarán hacer su agosto”, citó.

La Libertad

El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto, cuestionó la formalización de los taxis colectivos. “Estamos muy preocupados. Escuché anoche (jueves) al presidente de la comisión de Transportes del Congreso, y la verdad que (hizo) un sustento bastante infantil, y nosotros que vivimos la problemática aquí en la ciudad y sumado ahora el tema de la pandemia, yo creo que no fue el momento para aprobar (la Ley),”, señaló.

Del mismo modo, aseguró que en los taxi colectivos no se respetarán las disposiciones de bioseguridad establecidas por el Legislativo en el texto sustitutorio de la Ley 28972. En esa misma línea de oposición se encuentra el dirigente e integrante del Frente de Defensa del Taxista de Trujillo, Carlos Quijano.

“Cuidan lo que es Lima y Callao y que acaso nosotros somos ajenos a la realidad, si somos más de 17 mil los taxis que estamos saturados, ojalá que el presidente lo observe. El Congreso ha hecho buenas cosas y hoy se cae con todo esto, está impulsando el caos en la ciudad”, dijo Quijano.

Lambayeque

Por su parte, en Lambayeque, el presidente de la Central de Taxis de la región, Juan Vásquez García, dijo que se debe esperar conocer el reglamento de esta nueva ley para conocer a detalle lo que se dispone.

“Se debe esperar el reglamento; sin embargo, en estos momentos generaría un contagio masivo en Lambayeque. Podría servir para rutas entre distritos, pero no hay el distanciamienoto necesario; además, al conductor no le va a convenir llevar pocos pasajeros (por el distanciamiento dentro de la unidad). Esto elevaría el costo del pasaje. No es viable”, dijo.

