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Ministerio Público investigará a 10 menores retenidos por presunta violación sexual. (GEC)
Ministerio Público investigará a 10 menores retenidos por presunta violación sexual. (GEC)
Por Martín Acosta González

La denuncia de una presunta violación sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, vuelve a poner bajo atención la violencia sexual que ocurre entre los propios escolares. El Ministerio Público inició una investigación preliminar que involucra a diez adolescentes que cursan el quinto año de secundaria en la misma institución educativa.

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