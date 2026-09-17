La denuncia de una presunta violación sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, vuelve a poner bajo atención la violencia sexual que ocurre entre los propios escolares. El Ministerio Público inició una investigación preliminar que involucra a diez adolescentes que cursan el quinto año de secundaria en la misma institución educativa.

De acuerdo con la denuncia, el hecho habría ocurrido el martes 15 de septiembre dentro de un vehículo que trasladaba a una delegación de estudiantes luego de participar en una competencia deportiva. La presunta víctima retornaba junto con sus compañeros al colegio cuando se habría producido la agresión. La familia acudió posteriormente a la Policía para denunciar lo ocurrido.

10 escolares del colegio Liceo Naval Almirante Grau en San Borja acusados de abusar de un compañero de clase son detenidos. Fotos: César.grados@photo.gec

La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro asumió las investigaciones y dispuso diligencias para esclarecer el caso. Entre las actuaciones se encuentran la entrevista de la presunta víctima en Cámara Gesell y las declaraciones de los adolescentes involucrados.

El caso se conoce en un contexto en el que los reportes de violencia sexual entre estudiantes mantienen una presencia importante dentro del sistema educativo. Un análisis de la base del Sistema Especializado en la Atención de Casos de Violencia Escolar (SíseVe) realizado por El Comercio muestra que, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, se registraron 1.183 reportes de violencia sexual entre escolares de primaria y secundaria en todo el país.

La mayor cantidad corresponde al nivel secundario. De los 1.183 registros identificados, 848 fueron reportados en secundaria y 335 en primaria. Es decir, aproximadamente siete de cada diez reportes corresponden a estudiantes de secundaria.

77 reportes de violación sexual entre escolares en ocho meses

Dentro del universo de reportes de violencia sexual entre estudiantes, 77 registros fueron clasificados específicamente como violación sexual entre enero y agosto de 2026. La mayor parte corresponde al nivel secundario: 58 reportes, frente a 19 registrados en primaria.

Subtipo de violencia sexual 2024 2025 2026* Tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos 1.291 1.277 956 Violación sexual 185 181 77 Acoso sexual 141 119 91 Acoso sexual a través de medios tecnológicos 128 120 59 TOTAL 1.745 1.697 1.183

La información del SíseVe permite distinguir otras formas de violencia sexual. El grupo más numeroso corresponde a tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, con 956 reportes en los primeros ocho meses del año. De ellos, 657 corresponden a secundaria y 299 a primaria.

Esta categoría representa el 80,8% de los 1.183 reportes de violencia sexual entre escolares de ambos niveles educativos registrados durante el período analizado.

A ello se suman 91 reportes de acoso sexual, de los cuales 78 corresponden a secundaria y 13 a primaria. También se contabilizaron 59 reportes de acoso sexual a través de medios tecnológicos: 55 en secundaria y cuatro en primaria.

En conjunto, las cifras muestran una marcada concentración de los reportes de violencia sexual entre estudiantes en secundaria: 848 de los 1.183 registros, equivalentes al 71,7%.

El director de la DRELM, Cornelio Gonzales, espera explicaciones del Liceo Naval sobre su actuación tras conocer presunta agresión sexual. (Foto: GEC)

Más de 1.600 reportes anuales en 2024 y 2025

Los registros de los dos años anteriores muestran que la violencia sexual entre escolares no constituye un fenómeno circunscrito al 2026. En 2024 se contabilizaron 1.745 reportes de este tipo en primaria y secundaria, mientras que en 2025 fueron 1.697.

Año Primaria Secundaria Total 2024 617 1.128 1.745 2025 572 1.125 1.697 2026

* 335 848 1.183

En 2024, 1.128 reportes correspondieron a secundaria y 617 a primaria. Un año después, secundaria concentró 1.125 registros y primaria, 572.

Los tocamientos y otros actos de connotación sexual fueron también la categoría predominante: 1.291 reportes en 2024 y 1.277 en 2025. En cuanto a los registros clasificados específicamente como violación sexual, el sistema contabilizó 185 en 2024 y 181 en 2025.

¿Eres víctima de violencia?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a disposición de todos una serie de servicios orientados a atender casos de violencia. Entre ellos están:

Línea 100

Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Es una llamada gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso.

Chat 100

A través de este chat recibirás orientación en línea, en tiempo real e ininterrumpido, sobre prevención de la violencia en las relaciones de enamoramiento, noviazgo y/o pareja; además de brindar orientación y/o información a las personas que refieren o conozcan algún hecho de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual. Se puede acceder desde el enlace https://chat100.warminan.gob.pe/ Su alcance es a nivel nacional, es confidencial y se encuentra disponible las 24 horas.

Centros Emergencia Mujer y Familia

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden las 24 horas, los siete días de la semana. (https://www.gob.pe/institucion/warmi%C3%B1an/informes-publicaciones/3487068-directorio-de-servicios-del-programa-nacional-warmi-nan)