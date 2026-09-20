Padres de familia del colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja protestan en el frontis de centro Naval de la Marina de Guerra del Perú en apoyo al joven víctima en abuso por parte de sus compañero de clases. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Padres de familia del colegio Liceo Naval Almirante Guise de San Borja protestan en el frontis de centro Naval de la Marina de Guerra del Perú en apoyo al joven víctima en abuso por parte de sus compañero de clases. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Por Redacción EC

Padres de familia del Liceo Naval Almirante Guise y de otros colegios realizaron este domingo 20 de setiembre un plantón en los exteriores del Centro Naval del Perú, en San Borja, para exigir justicia para el adolescente de 16 años que denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual.

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