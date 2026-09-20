Padres de familia del Liceo Naval Almirante Guise y de otros colegios realizaron este domingo 20 de setiembre un plantón en los exteriores del Centro Naval del Perú, en San Borja, para exigir justicia para el adolescente de 16 años que denunció haber sido víctima de una presunta agresión sexual.

Los manifestantes acudieron vestidos de blanco y reclamaron que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades. Una de las madres participantes señaló que la movilización busca que se haga justicia por lo ocurrido.

“Para que se haga justicia por este delito que se ha cometido”, manifestó.

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San Borja: Padres de familia exigen justicia para adolescente víctima de presunto abuso sexual.



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Otro padre pidió a las autoridades y a los padres de los adolescentes investigados tomar conciencia de la gravedad de la situación.

“Que se pongan en el papel de los padres, que caiga todo el peso de la ley. A los padres, decirles que acompañen siempre a sus hijos y no se dejen intimidar por quien sea”, expresó.

El caso se originó por una denuncia presentada luego de un hecho ocurrido el pasado 15 de setiembre, cuando estudiantes retornaban de una actividad deportiva en un bus escolar.

En las últimas horas, el Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por su presunta participación en el caso. Los menores fueron derivados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

Asimismo, el Poder Judicial dictó medidas de protección preventivas a favor del adolescente agraviado, entre ellas restricciones respecto al contacto con los investigados y otras disposiciones de protección.