Liliana La Rosa: “La anemia no es una gripe, esto toma tiempo”

Liliana La Rosa cumplirá este domingo cinco meses al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). El mayor reto actual de su sector está en reducir los índices de anemia y en contrarrestar el aumento de la pobreza, todo ello en medio de una complicada coyuntura política.



— El gobierno de Martín Vizcarra cumple un año en marzo. ¿Para esa fecha van a poder entregar resultados en la lucha contra la anemia?



Nosotros creemos que sí. En diciembre ya deberíamos tener una curva descendente en algunas regiones. La diferencia es el concepto completo. Ya no se trata del micronutriente, porque una persona puede salir de la anemia en tres o cuatro meses, pero luego puede regresar y se hace un problema crónico. Necesitamos que la gente sepa cocinar, que las mujeres den de lactar y que cuando nazca un niño no le corten el cordón umbilical inmediatamente, sino tres minutos después. Eso es como una minitransfusión sanguínea, le da al niño una reserva de hierro, pero no es una costumbre extendida. En diciembre, en las zonas intervenidas ya podemos empezar a mostrar una tendencia, tal vez un punto hacia abajo. La anemia no es una gripe, esto toma tiempo. En octubre del próximo año la tendencia tiene que ser clara en las regiones intervenidas.



— ¿Qué factores explican el aumento de la pobreza?



¿Uno por ciento, no? Tiene que ver con la crisis política que hemos vivido y el decrecimiento económico. Cuando hemos recibido el gobierno, la economía estaba en tendencia negativa y tenía un gran conflicto, eso tiene un impacto en los mercados. La pobreza ha crecido más en zonas urbanas.



— Keiko Fujimori criticó que el gobierno tenga ministros “escondidos, paralizados” y que “intoxican a los niños con alimentos en mal estado”...

​

Todos los ministros estamos trabajando en el campo, todos los ministros tenemos puesta nuestra energía las 24 horas y los siete días de la semana. Estamos dándole fuerte al trabajo con la población. Estamos trabajando articuladamente y la gente sabe lo que estamos haciendo, nota los cambios que se están produciendo. Por ejemplo, ningún proveedor de Qali Warma que haya afectado la salud de los niños podrá volver a concursar, esa disposición no existía, ahora sí.



— ¿Los integrantes del Gabinete Ministerial conocían de las reuniones que el presidente Martín Vizcarra tuvo con Keiko Fujimori?

​

No, nosotros no conocemos la agenda del presidente. En el Consejo de Ministros lo que tocamos son las políticas del Ejecutivo, concretamente las iniciativas de cada sector. El trabajo que estamos haciendo se concentra en que podamos presentar resultados en el corto plazo para la ciudadanía. En eso está concentrada la energía de los ministros.



— ¿Cómo interpreta que Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular hayan revelado las citas que tuvieron con Martín Vizcarra antes y después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski?



Los comportamientos de otros a mí no me toca juzgarlos, cada uno es responsable por sus actos. Lo que nosotros buscamos como gobierno es la generación de consensos y unidad en favor del país.



— ¿Fuerza Popular intenta desacreditar la presidencia de Vizcarra?



Considero que la presidencia del señor Vizcarra se acredita sola, desde el pueblo. [Esta semana] acompañé al presidente a Tacna y es impresionante el nivel de apoyo y la calidez de la gente. En la calle lo llamaban y le decían “el país te necesita” y que estaban con él. El crédito que tiene nuestro presidente se basa en la lucha que está haciendo ante la corrupción y las ganas de cambiar el sistema político.



— ¿Se debe incluir en el referéndum la convocatoria a una Asamblea Constituyente?



Los temas del referéndum, en sus distintas dimensiones, ya han sido planteados. Lo que hay que hacer en este tiempo [de debate] es profundizar y escuchar las iniciativas de distintas fuentes. Asumo las propuestas que ha hecho nuestro gobierno.

