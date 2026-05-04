Tres connacionales arribaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la tarde de este lunes, tras haber sido reclutados con engaños para combatir en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Los ciudadanos, parte del primer grupo de compatriotas apoyados por la embajada peruana en Rusia para retornar al país, se suman a otros tres repatriados, en medio de denuncias de falsas ofertas laborales que finalmente los colocaban en el frente del conflicto europeo.

🇷🇺🇷🇺 PERUANOS QUE FUERON SECUESTRADOS POR LA TRATA DE PERSONAS COLOMBIANAS Y VENDIDOS A RUSIA COMO CARNADA PARA LA GUERRA HOY REGRESAN AL PERÚ Y SON AMENAZADOS ELLOS Y SUS FAMILIAS POR HABER DENUNCIANDO



EL CANCILLER PERUANO ESTÁ SIENDO DEMASIADO DÓCIL CON ESTAS BANDAS CRIMINAL pic.twitter.com/W7GkAuRZ9M — GLORIA MHJ (@GLORIAMari22066) May 5, 2026

Un primer connacional sorteó a los medios de comunicación sin mayor detalle, mientras que los dos restantes fueron captados vistiendo poleras y cubriendo su rostro con mascarillas, escoltados por su abogado Percy Salinas, y agentes de la Policía Nacional.

Al ser consultados por el operativo planeado para su resguardo a la salida del terminal aéreo, el letrado contó que las medidas fueron tomadas debido a intimidaciones que tanto los repatriados como sus familiares sufren por parte de la red de captores.

“Porque han sido amenazadas las familias y los quieren amenazar a ellos también”, puntualizó Salinas, quien señaló a “los reclutadores” como los autores de la serie de actos intimidatorios.

Según la defensa de las víctimas, el caso de los jóvenes es tan solo una parte de un problema de proporciones insólitas, en el que se estima que la cantidad de peruanos que viajaron a Rusia desde septiembre de 2025 sería de unos 600 compatriotas.

VIDEO RECOMENDADO

Familiares protestan en la entrada del Ministerio de Relaciones Exteriores por peruanos engañados con supuestos trabajos en Rusia y llevados a la guerra (Video: Diego Aquino)

SOBRE EL AUTOR