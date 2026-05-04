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Dos connacionales dejan el Aeropuerto Jorge Chávez luego de ser repatriados desde Rusia, de donde fueron captados para combatir en la guerra con Ucrania. (Captura de RPP)
Dos connacionales dejan el Aeropuerto Jorge Chávez luego de ser repatriados desde Rusia, de donde fueron captados para combatir en la guerra con Ucrania. (Captura de RPP)
Por Redacción EC

Tres connacionales arribaron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la tarde de este lunes, tras haber sido reclutados con engaños para combatir en la guerra de Rusia contra Ucrania.

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