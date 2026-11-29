09:59
- Áncash: el 28/11 a consecuencia de una granizada se registraron daños a locales públicos en la localidad, distrito y provincia de Recuay. Municipalidad provincial realiza la EDAN y coordina los trabajos de limpieza de los locales municipales.
09:42
- En Tumbes , se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad en las provincias de Contralmirante Villar, Zarumilla y Tumbes, con acumulados de hasta 5.0 mm.
09:41
- En Piura , se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad en el norte de las provincias de Sullana y Talara, con acumulados cercanos a los 10.0 mm. Asimismo, se esperan precipitaciones en las provincias de Morropón y Piura.
09:41
- En Lambayeque, se pronostican lluvias de ligera intensidad en las provincias de Chiclayo y Ferreñafe, con acumulados de hasta 5.0 mm.
09:32
- Por lo menos 18.585 animales silvestres costeros –entre mamíferos y aves– han muerto en el Perú solo entre enero y octubre de este año. Los especialistas consultados por ECData coinciden en que una de las principales causas es el fenómeno de El Niño , el cual podría alcanzar “una intensidad sin precedentes”, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
09:31
- A poco más de 20 días del inicio del verano, los efectos del fenómeno El Niño son cada vez más visibles en el país. En los últimos días, oleajes anómalos golpearon distintos sectores del litoral peruano, ocasionando daños en viviendas, hoteles, restaurantes e infraestructura vial. Las afectaciones se extendieron desde los balnearios del norte hasta la costa central y el sur del país, incluyendo Lima, Callao e Ica.
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