09:42
- El Senamhi alertó sobre nuevas lluvias en Tumbes y Piura durante las próximas horas, con acumulados de hasta 15 mm en Tumbes y 5 mm en Piura. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas.
09:24
- ¿Cuáles son los daños que pueden causar las lluvias intensas a causa del Fenómeno El Niño ?
09:03
- Así como la rehabilitación de los 2.5 km de las vías afectadas . Asimismo, las quebradas Higuerón, Blas, Pilares, Papayo, Quebrada Seca, Jabonillos y Chorrera de Pulguera ya se encuentran inactivas.
09:02
- Mientras que en Piura , debido a las lluvias en diversos caseríos del distrito de Lancones, las autoridades finalizaron con la evaluación de daños.
08:58
- El COEN Indeci informa que la Municipalidad Distrital de Motupe instaló 2 carpas para albergar a las familias damnificadas por las lluvias del fin de semana . Además, lacomuna local culminó los trabajos de drenaje y evacuación de aguas pluviales acumuladas por ese fenómeno registrado esa misma fecha.
08:49
Este fue el último reporte del Senamhi respecto a lluvias en Piura.