Lluvias dejan 41 fallecidos y 56 lesionados en lo que va del 2026, según Minsa. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, hasta el 2 de marzo de 2026, la temporada de lluvias ha dejado 41 personas fallecidas, 56 lesionadas y un desaparecido en el país. Del total de heridos, 48 ya fueron dados de alta, mientras que siete continúan hospitalizados.

