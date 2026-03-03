El Ministerio de Salud (Minsa) informó que, hasta el 2 de marzo de 2026, la temporada de lluvias ha dejado 41 personas fallecidas, 56 lesionadas y un desaparecido en el país. Del total de heridos, 48 ya fueron dados de alta, mientras que siete continúan hospitalizados.

En este contexto, el sector presentó el “Centro de Emergencia Sanitaria ante lluvias a nivel nacional”, una herramienta que concentra información actualizada por departamento, provincia, distrito y establecimiento de salud.

Foto: América Noticias

La plataforma organiza los datos en seis ejes temáticos, entre ellos evaluación de daños, operatividad de servicios, vigilancia epidemiológica, salud ambiental, intervenciones y comunicación de riesgo.

El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, destacó la importancia de contar con información sistematizada para enfrentar la emergencia. “Estos reportes diarios nos permitirán contar con una sala situacional activa para adoptar medidas, acciones inmediatas y oportunas, garantizando a la población que su salud está siendo atendida”, señaló.

Respecto a la infraestructura, el Minsa precisó que de los 8.714 establecimientos de salud a nivel nacional, 633 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) resultaron afectadas pero continúan operativas, mientras que cuatro se encuentran inoperativas.

Foto: Minsa

En cuanto a la capacidad de respuesta, el sector reportó la disponibilidad de 1.967 camas en todo el país: 54 camas UCI, 1.540 camas de hospitalización y 373 camillas de emergencia. Asimismo, informó que se han desplegado más de 700 brigadas con más de 4.000 brigadistas.

Finalmente, el ministerio indicó que se han implementado puestos médicos de avanzada que se desplazan según la necesidad, y que a través de Minsa Móvil se envía personal de distintas especialidades para reforzar la atención en las zonas afectadas.