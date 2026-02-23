Las fuertes lluvias registradas en la costa y sierra del país, especialmente en la zona sur y norte, han dejado al menos dos fallecidos, pérdidas materiales y las principales carreteras colapsadas debido a desbordes e inundaciones.

Arequipa y Piura son por el momento las regiones más afectadas por las intensas lluvias. Las últimas víctimas son un padre y un hijo menor de edad que fueron arrastrados por la corriente en el distrito de Cayma. Recién este lunes, sus cuerpos fueron recuperados. Con ello, son cuatro los fallecidos en la región del sur.

AREQUIPA

Según pudo conocer El Comercio, los nuevos desbordes inundaron viviendas, calles y parques en los distritos de Cayma y Cerro Colorado. Los residentes tuvieron que evacuar sus casas tras la caída de un huaico.

La fuerte corriente de agua arrastró a una persona en la avenida Metropolitana cuando intentaba poner a salvo su vehículo. En medio de la emergencia, un grupo de pobladores logró rescatar al sujeto.

Se reportó la inundación de varias viviendas en las zonas de Buena Vista, Vista Alegre y Cooperativa Abogados. La violencia de las torrenteras dejó sin energía eléctrica a este distrito, afectando a miles de familias.

De igual modo, se reportaron en redes sociales emergencias por desborde de torrenteras en los distritos de Cayma, Sachaca y Alto Selva Alegre.

Este lunes llegaron ministros al distrito de Yanahuara, donde se coordinan las acciones estatales para reparar los desperfectos en las vías y también la respuesta humanitaria para las poblaciones afectadas.

El ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, llegó a la ciudad de Arequipa junto a sus pares de Defensa, César Díaz; de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; y de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, para liderar en campo la evaluación de daños y supervisar los trabajos que se realizan en las zonas afectadas.

Viviendas fueron arrasadas por los huaicos en diferentes distritos de Arequipa (Foto: Omar Cruz)

PIURA

En Piura, los distritos de Órganos y Máncora quedaron bloqueados a la altura de la Panamericana Norte y en la zona que da acceso al balneario. En la zona se reportó tramos inundados y vías cubiertas de lodo.

Además, Según detalló el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) a El Comercio, la precipitación de fuerte intensidad dañó varias viviendas, afectando el tránsito vehicular de mototaxis y autos particulares en distintos puntos del distrito.

Durante la mañana decenas de conductores intentaron retirar sus vehículos atrapados en el lodo, mientras el tránsito permaneció bloqueado en varios tramos críticos.

También, en una zona urbana, se registró una tormenta eléctrica afectando el servicio de luz a decenas de viviendas, hoteles y negocios.

La interrupción impactó no solo en las actividades comerciales, sino también en servicios esenciales, sobre todo en alojamientos que requieren un abastecimiento constante para atender a los visitantes. Varios establecimientos señalaron problemas para operar equipos de refrigeración y mantener encendidos sus sistemas de iluminación.

PANAMERICANA SUR

Largas filas de vehículos particulares y de carga pesada quedaron varados por varias horas debido a la caída de un nuevo huaico hoy a la altura del kilómetro 337 de la carretera Panamericana Sur, distrito de Ocucaje, en la provincia y región Ica.

América Noticias indicó que fueron 20 kilómetros de esta importante vía afectados en el sentido de norte a sur, desde el kilómetro 317 de la Panamericana Sur en el distrito de Santiago.

Imágenes mostraron a los conductores intentando invadir el carril contrario para así llegar a sus destinos, sin embargo, esto genera mayor congestión.

Cabe señalar que durante el fin de semana esta zona del distrito de Ocucaje soportó huaicos que arrastraron lodo y piedras.

A través de un comunicado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que envió maquinaria pesada para realizar trabajos y restablecer al 100 % el tránsito en la Panamericana Sur con la limpieza y recuperación de la plataforma. Pasado el mediodía el tránsito se restableció parcialmente, aunque sigue siendo lento.

“El MTC continúa supervisando y articulando acciones para restablecer al 100% la transitabilidad en la Panamericana Sur. Actualmente se ejecutan trabajos de limpieza y recuperación de la plataforma en el sector de Ocucaje y en el puente Pinilla“, precisaron.

PASCO

La caída de huaico la madrugada del lunes interrumpió totalmente el tránsito en la vía que conecta Pasco con Huánuco, a la altura del sector Huaracalla, en la provincia de Ambo.

Cientos de vehículos que se desplazaban de Pasco a Huánuco y viceversa, además de unidades procedentes de Lima hacia la selva, de Huánuco a Lima y otras unidades móviles quedaron varados en ambos sentidos.

El deslizamiento se produjo de manera súbita por las intensas lluvias en la zona, que saturaron el terreno y provocaron el arrastre de lodo, piedras y escombros hacia la plataforma vial. El material cubrió completamente la carretera, dejándola intransitable por varias horas.