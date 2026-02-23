Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Calles y carreteras de diferentes provincias de la región fueron afectadas (FOTO: Omar Cruz)
Calles y carreteras de diferentes provincias de la región fueron afectadas (FOTO: Omar Cruz)
Por

Las fuertes lluvias registradas en la costa y sierra del país, especialmente en la zona sur y norte, han dejado al menos dos fallecidos, pérdidas materiales y las principales carreteras colapsadas debido a desbordes e inundaciones.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: