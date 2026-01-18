A través del Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo enlistó 134 distritos bajo estado de emergencia ante el peligro que representan las intensas lluvias a lo largo del territorio nacional.

Se trata de sectores ubicados en las provincias de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes.

En ellos, los gobiernos regionales llevarán a cabo medidas necesarias e inmediatas para reducir el riesgo, clasificado como “muy alto”, en territorio afectado.

Las acciones se ejecutarán en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), además de contar con la supervición de los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Defensa; Interior; Transportes y Comunicaciones; Educación; Desarrollo e Inclusión Social; Desarrollo Agrario y Riego; Energía y Minas; y el de Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Con la firma del presidente José Jerí, el jefe del Gabinete Ernesto Álvarez y de los ministerios señalados, la disposición es inmediata y tiene vigencia de 60 días antes de una posible extensión.

