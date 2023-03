Siete adultos, un menor de 12 años y un bebé de cuatro meses están atrapados dentro de un colegio ubicado en el centro poblado de Mariatana, provincia de Huarochirí tras la crecida de un río debido a las fuertes lluvias provocadas por el ciclón Yaku.

LEE MÁS | Chosica y Chaclacayo: el drama de las familias que sufren la caída constante de huaicos sobre sus casas

La directora de la Institución Educativa 2890, Anita Reina Santiago, indicó, además, que no pueden salir por sus propios medios debido a problemas de salud en algunos de los docentes y el joven.

“Desde el día lunes no podemos salir. Tenemos que cruzar por un río con bastante agua. No podemos cruzar el caudal. Ya no tenemos alimento”, indicó Reina Santiago para Canal N.

Precisó que las aguas del río no ha ingresado al centro educativo, sin embargo, las lluvias han afectado su infraestructura.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a solucionar este problema y ayudar a los demás caseríos de la zona.