Lluvias en Perú EN VIVO | Últimas noticias de la situación en las regiones del país
Tres fallecidos en Cusco por tormenta eléctrica
En Cusco, en la tarde del domingo se registró una tormenta eléctrica en el sector Huayhuasi, distrito de Coporaque, provincia de Espinar. El evento dejó tres personas fallecidas. El municipio provincial coordinó con el Ministerio Público las acciones de ley correspondientes, según informó el COEN.
La DDI San Martín brinda asistencia técnica al municipio distrital para la atención de la emergencia, informó el COEN.
En la región San Martín, los gobiernos locales coordinan la entrega de bienes de ayuda humanitaria para las familias por las lluvias intensas registradas el 24 de enero en el centro poblado Santa Martha, en el distrito de Huimbayoc, que afectaron viviendas.
Sigue en esta nota de El Comercio la situación en Lima y en otras regiones del país debido a las lluvias y precipitaciones registradas en los últimos días.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Refuerzan cauce del río Mala para prevenir desbordes en Calango
Con el objetivo de prevenir posibles desbordes e inundaciones ante la crecida del caudal durante la actual temporada de lluvias, se ejecutaron trabajos de limpieza y descolmatación del río Mala en el distrito de Calango, provincia de Cañete, con el apoyo de maquinaria pesada. ( MÁS INFORMACIÓN AQUÍ)