10:03
- Douglas Monroe, director regional de Agricultura, indicó que luego de las declaratorias de emergencia por El Niño y el déficit hídrico en Junin , el Gobierno Regional de Junín tendría alrededor de S/ 1.800 millones disponibles para ejecutar obras bajo esta modalidad. Por ello, esperan conseguir más de S/ 200 millones destinados al sector agropecuario para atender las emergencias.
09:54
- El COEN-Indeci señala que EMAPE culminó los trabajos de limpieza y retiro de agua acumulada en las vías afectadas por la inundación registrada el 29/10 en las avenidas Pachacútec y 26 de Noviembre, distrito de Villa María del Triunfo .
09:49
- Las lluvias también se reportaron en varios distritos en Lima Metropolitana.
09:47
- La PCM viene monitoreando las acciones de diversos sectores en la región Tumbes, una de las más afectadas por El Niño .
09:44
- Cabe recordar que, entre el 28 y 29 de octubre, los ríos Tumbes, Piura y Chira registraron un incremento repentino de sus caudales por precipitaciones asociadas al Niño Costero.
09:40
- El organismo advirtió que estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a 40 km/h.
09:36
- Además, el aviso también contempla regiones como Cajamarca, La Libertad y Lambayeque ; sin embargo, estas sufrirán lluvias de menor intensidad.
09:35
- El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ( Senamhi ) activó una nueva alerta roja por precipitaciones “ de fuerte a extrema intensidad ” en las regiones Tumbes y Piura, en la costa norte del país.
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