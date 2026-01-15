Lluvias en Perú EN VIVO | Qué pasa en Lima y otras regiones del país por las intensas precipitaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Salud (COES Salud) mantiene el monitoreo permanente en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.
Minsa informa que cuenta con más de 4.200 brigadistas para la temporada de lluvias
El Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud activaron los protocolos de respuesta operativa ante la temporada de lluvias intensas prevista entre enero y marzo de 2026. Por el momento, informó que cuenta con 4,280 brigadistas de salud activos.
En Huancavelica, en la mañana de este jueves 15 de enero, se registraron intensas lluvias que ocasionaron daños en viviendas, infraestructura de transporte y servicios básicos en el distrito de Mariscal Cáceres.
Alerta de lluvias para este viernes 16 de enero
El Senamhi pronosticó lluvias intensas (en nivel naranja) hasta el viernes 16 de enero en diferentes provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco y Junín. También en La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.
Este jueves, en Moquegua, se registró un lahar en la quebrada El Volcán, que causó daños en la infraestructura de transporte (puente) en el distrito de Quinistaquillas, en la provincia de General Sánchez Cerro.
Asimismo, 202 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Ica, Huánuco, Junín y Pasco, se encuentran en riesgo alto
Según ese documento, Áncash es el departamento que presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto, con 45, seguido de Cajamarca (32), Ayacucho (30), Arequipa (24), La Libertad (22), Huancavelica (19), Apurímac (15), Lima (13), Cusco (7), Tacna (3), Moquegua (1) y Puno (1), sumando un total de 212.
Más de 400 distritos de la sierra en riesgo por precipitaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informa que existen 414 distritos de la sierra en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa. Esto, de acuerdo con el escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) ante el aviso meteorológico N.º 010 del Senamhi, en el que anunció la ocurrencia de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad desde el 14 al 16 de enero.
Revisa en esta nota toda la información concerniente a las intensas lluvias que afectan a distintas regiones del país, incluidas algunas zonas de la región Lima, que han provocado huaicos y desbordes, entre otras emergencias.
