Últimas noticias sobre las lluvias por el Fenómeno El Niño que azotan Piura y amenazan otras regiones
09:44
- Se informa que 84 puertos del litoral norte y centro se encuentran cerrados debido a la presencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad hasta el 25 de octubre.
09:41
- Esta no es la primera vez que el tramo se ha reportado en anteriores oportunidades. Hace aproximadamente dos meses , un bus de transporte público quedó atrapado.
09:30
- Personal y maquinaria, entre ellos cisternas y equipos de succión, realizan trabajos para retirar el agua acumulada en la vía.
09:23
- En Lima, El bypass de la avenida Pachacútec , en Villa María del Triunfo , volvió a inundarse tras las precipitaciones registradas durante la madrugada.
09:23
- Del otro lado del Perú, la ciudad de Tingo María, en la región Huánuco , soportó una intensa lluvia en calles y plazas . Los vecinos estaban preocupados, pues el agua amenazaba con ingresar a sus casas. Fueron casi 30 minutos de lluvias asociadas al Fenómeno El Niño que inundaron varias zonas .
09:22
- El COEN-Indeci señala que en Cajamarca , el gobierno local realiza la evaluación de daños y coordina para atender a las personas afectadas por las lluvias intensas registradas el miércoles 21 en diferentes localidades del distrito y provincia de San Ignacio. Afortunadamente, no se registraron heridos.
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