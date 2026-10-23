Por Redacción EC

Últimas noticias sobre las lluvias por el Fenómeno El Niño que azotan Piura y amenazan otras regiones


09:44
  • Se informa que 84 puertos del litoral norte y centro se encuentran cerrados debido a la presencia de oleajes de moderada a fuerte intensidad hasta el 25 de octubre.
09:41
  • Esta no es la primera vez que el tramo se ha reportado en anteriores oportunidades. Hace aproximadamente dos meses , un bus de transporte público quedó atrapado.
09:30
  • Personal y maquinaria, entre ellos cisternas y equipos de succión, realizan trabajos para retirar el agua acumulada en la vía.
09:23
  • En Lima, El bypass de la avenida Pachacútec , en Villa María del Triunfo , volvió a inundarse tras las precipitaciones registradas durante la madrugada.
09:23
  • Del otro lado del Perú, la ciudad de Tingo María, en la región Huánuco , soportó una intensa lluvia en calles y plazas . Los vecinos estaban preocupados, pues el agua amenazaba con ingresar a sus casas. Fueron casi 30 minutos de lluvias asociadas al Fenómeno El Niño que inundaron varias zonas .

09:22
  • El COEN-Indeci señala que en Cajamarca , el gobierno local realiza la evaluación de daños y coordina para atender a las personas afectadas por las lluvias intensas registradas el miércoles 21 en diferentes localidades del distrito y provincia de San Ignacio. Afortunadamente, no se registraron heridos.

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