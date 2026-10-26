Últimas noticias sobre las lluvias por el Fenómeno El Niño que azotan Piura y amenazan otras regiones
- Frente a las lluvias intensas en Lima y, en especial regiones, el Indeci exhorta a las autoridades a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura.
- Cabe recordar que en la madrugada de hoy, varios distritos de Lima Metropolitana soportaron una lluvia intensa poco antes de la medianoche.
#AHORA Intensas #lloviznas se vienen produciendo en varios distritos de #Lima norte, este y sur. Las cámaras del tránsito nos muestran calles y pistas mojadas, como la vía expresa, la panamericana sur y norte. #clima #perú #garúa #lluvia https://t.co/2pB2Rnc85Z— ???????????????????????????? (@Asismet_IF) October 26, 2026
Y ahora, en Tumbes, una fuerte lluvia se registra desde las 5 y 30 de la mañana.
#Ahora #Minam #Senamhi Se reporta lluvias de moderada intensidad en #Tumbes desde las 05:30 h. Estos son algunos acumulados hasta el momento: - Puerto Pizarro 1.7 mm - Campamento Sede 0.2 mm - Matapalo 0.4 mm - Cabo Inga M 0.2 mm - Huasimo 0.2 mm https://t.co/OjDSd3oKMV— Senamhi (@Senamhiperu) October 26, 2026
- Situación del clima en Ayacucho, según el Senamhi .
?Ayacucho: Pampa Cangallo 7.7 mm Ccontacc 5.2 mm ?Puno: Palca 13.10 mm Juliaca 4.50 mm Illpa 4.40 mm Laraqueri 2.60 mm (2/3)— Senamhi (@Senamhiperu) October 26, 2026
- Situación del clima en Huancavelica, según el Senamhi .
#Ahora #Minam #Senamhi Se registra precipitaciones en la Sierra sur. Estaciones Meteorológicas registran los siguientes acumulados: ? Huancavelica Huancavelica 4.4 mm Cusicancha 6.8 mm Córdova 1.4 mm (1/3)— Senamhi (@Senamhiperu) October 26, 2026
- Se prevé principalmente en los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco , La Libertad, Lambayeque, Piura, Puno y Tumbes, del martes 27 al jueves 29 de octubre.
- El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda medidas de preparación ante el aviso meteorológico N.° 440 (nivel rojo) del Senamhi, en el que se informa sobre la ocurrencia de precipitaciones ( lluvias y granizo ), de fuerte a extrema intensidad, en la costa norte y sierra.
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