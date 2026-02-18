Huaicos bloquean la vía Los Libertadores e interrumpen el tránsito en tramo Huancavelica - Ayacucho

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Huaicos mantienen bloqueada la vía Los Libertadores, a la altura de la provincia de Huaytará, región Huancavelica. Foto: difusión
Por Redacción EC

La importante vía Los Libertadores permanece totalmente bloqueada a la altura del kilómetro 90, entre los sectores de Pampano y Huaytará, en la región Huancavelica. Ello, luego de ser afectados por huaicos y derrumbes de gran magnitud ocurridos en las últimas horas.

