Huaicos bloquean la vía Los Libertadores e interrumpen el tránsito en tramo Huancavelica - Ayacucho

La importante vía Los Libertadores permanece totalmente bloqueada a la altura del kilómetro 90, entre los sectores de Pampano y Huaytará, en la región Huancavelica. Ello, luego de ser afectados por huaicos y derrumbes de gran magnitud ocurridos en las últimas horas.

Las fuertes deslizamientos que se registran en la zona provocaron el deslizamiento masivo de lodo, piedras y escombros, lo que a su vez generó la interrupción total del tránsito vehicular en ambos sentidos. Decenas de unidades quedaron varadas en la vía, entre ellas buses interprovinciales, camiones de carga pesada y vehículos particulares.

Huaicos mantienen bloqueada la vía Los Libertadores, a la altura de la provincia de Huaytará, región Huancavelica. Foto: difusión

Conductores y pasajeros viven momentos de angustia e incertidumbre mientras aguardan la llegada de maquinaria pesada para liberar la vía.

En la zona se visualizan largas filas de vehículos detenidos, familias atrapadas en plena carretera y transportistas temerosos ante la posibilidad de nuevos deslizamientos.

Los vehículos provenientes de Ayacucho y Huancavelica son los más afectados, ya que esta vía constituye uno de los principales corredores de integración y comercio entre ambas regiones.

Además, las continuas lluvias dificultan las labores de limpieza e incrementan el riesgo de nuevos huaicos en el lugar.

El volumen de agua acumulado en las laderas inestables habría desencadenado el colapso de grandes masas de tierra y roca sobre la carretera.

Transportistas solicitaron la presencia inmediata de autoridades y equipos de emergencia para restablecer el tránsito lo antes posible, mientras que pasajeros piden información clara sobre rutas alternas y tiempos estimados de reapertura.

Por el momento, se recomendó a los conductores evitar transitar por la zona afectada hasta nuevo aviso.