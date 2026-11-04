Por Redacción EC

09:11
  • El Mindef informó que en Tumbes, la 1.ª Brigada de Infantería del Ejército instaló 30 carpas en el Centro Deportivo Terranova, en el barrio San José, para recibir a los damnificados por las lluvias ocasionadas por El Niño .

09:02
  • Respecto a las altas temperaturas , según el Aviso Meteorológico N.° 453 del Senamhi, desde el jueves 05 hasta el domingo 08 de noviembre continuará el incremento por la mañana, de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra del país.
08:54
  • Además, distritos como Miraflores, Barranco, Chorrillos, Magdalena , San Isidro, Villa El Salvador y Surco, presentaron precipitaciones.
08:53
  • El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó precipitaciones acumuladas de hasta 5,4 milímetros en la estación de Villa María del Triunfo, además de ráfagas de viento que alcanzaron los 34 km/h y aniegos urbanos.
08:52
  • En Lima Metropolitana siguen las lloviznas por segundo día consecutivo en distintos distritos, principalmente en las zonas cercanas al litoral y Lima Sur. 
08:40
  • También se coordina acciones para la rehabilitación de la vía vecinal afectada por un deslizamiento , ocurrido el domingo, en el tramo que conecta las localidades de Higos y El Sienque, distrito de Santa Cruz de Toledo.

08:38
  • En la región Cajamarca , el gobierno local continúa realizando trabajos de limpieza y rehabilitación del centro de salud afectado por las lluvias intensas registradas el 2/11 en el distrito de San Juan de Cuterv o, provincia de Cutervo.

08:35
  • Estas labores se desarrollan de manera conjunta entre trabajadores de la Gerencia de Servicios Públicos, Defensa Civil y la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental.
08:34
  • La Municipalidad Distrital de Máncora continúa trabajando arduamente en los diferentes sectores del distrito realizando labores de bombeo y evacuación de aguas estancadas, limpieza, descolmatación y retiro del barro acumulado en las calles.
08:33
  • El balneario de Máncora también sufrió inundaciones en gran parte de sus calles.
08:28
  • Así quedó el acceso a la playa Vichayito tras lluvias en al región Piura por el Fenómeno El Niño.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?