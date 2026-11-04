09:11
- El Mindef informó que en Tumbes, la 1.ª Brigada de Infantería del Ejército instaló 30 carpas en el Centro Deportivo Terranova, en el barrio San José, para recibir a los damnificados por las lluvias ocasionadas por El Niño .
09:02
- Respecto a las altas temperaturas , según el Aviso Meteorológico N.° 453 del Senamhi, desde el jueves 05 hasta el domingo 08 de noviembre continuará el incremento por la mañana, de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte intensidad en la sierra del país.
08:54
- Además, distritos como Miraflores, Barranco, Chorrillos, Magdalena , San Isidro, Villa El Salvador y Surco, presentaron precipitaciones.
08:53
- El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó precipitaciones acumuladas de hasta 5,4 milímetros en la estación de Villa María del Triunfo, además de ráfagas de viento que alcanzaron los 34 km/h y aniegos urbanos.
08:52
- En Lima Metropolitana siguen las lloviznas por segundo día consecutivo en distintos distritos, principalmente en las zonas cercanas al litoral y Lima Sur.
08:40
- También se coordina acciones para la rehabilitación de la vía vecinal afectada por un deslizamiento , ocurrido el domingo, en el tramo que conecta las localidades de Higos y El Sienque, distrito de Santa Cruz de Toledo.
08:38
- En la región Cajamarca , el gobierno local continúa realizando trabajos de limpieza y rehabilitación del centro de salud afectado por las lluvias intensas registradas el 2/11 en el distrito de San Juan de Cuterv o, provincia de Cutervo.
08:35
- Estas labores se desarrollan de manera conjunta entre trabajadores de la Gerencia de Servicios Públicos, Defensa Civil y la Subgerencia de Limpieza Pública y Gestión Ambiental.
08:34
- La Municipalidad Distrital de Máncora continúa trabajando arduamente en los diferentes sectores del distrito realizando labores de bombeo y evacuación de aguas estancadas, limpieza, descolmatación y retiro del barro acumulado en las calles.
08:33
- El balneario de Máncora también sufrió inundaciones en gran parte de sus calles.
08:28
- Así quedó el acceso a la playa Vichayito tras lluvias en al región Piura por el Fenómeno El Niño.
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