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- LA SIERRA SUR TAMBIÉN REGISTRA CONDICIONES FAVORABLES PARA LAS LLUVIAS
- El panorama meteorológico mantiene bajo vigilancia a las localidades de la sierra sur, donde se prevén acumulados cercanos a los 13 milímetros por día. Las precipitaciones podrían presentarse con tormentas eléctricas y granizo en sectores de mayor altitud.
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- INDECI ADVIERTE SOBRE EL RIESGO DE HUAICOS Y DESLIZAMIENTOS
- La persistencia de las lluvias podría incrementar la inestabilidad de los terrenos, especialmente en quebradas y laderas pronunciadas. Ante este escenario, Indeci exhortó a las autoridades a reforzar las acciones preventivas y mantener despejadas las rutas de evacuación.
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- RECOMIENDAN ASEGURAR LAS VIVIENDAS ANTE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS
- Frente a las precipitaciones y los posibles vientos fuertes, las autoridades aconsejan revisar los techos y reforzar las estructuras de las viviendas. También recomiendan preparar sistemas de alerta que permitan comunicar oportunamente cualquier situación de emergencia.
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- EL MONITOREO DE LAS LLUVIAS CONTINUARÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
- El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional mantiene la coordinación con las autoridades regionales y locales para evaluar posibles incidencias. Mientras tanto, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los reportes oficiales y seguir las indicaciones de prevención.
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