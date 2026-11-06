09:04
- En entrevista en RPP , el especialista del Senamhi, Nelson Quispe, sostuvo que se prevé una baja en la intensidad de las lloviznas en Lima Metropolitana durante los próximos días, que podrían ocurrir en horas de la madrugada.
08:51
- Para hoy viernes 6 de noviembre, el Senamhi estimó acumulados de precipitación que podrían alcanzar los 100 milímetros.
08:50
Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las precipitaciones de fuerte a extrema intensidad se extenderán en la costa norte hasta el domingo 8 de noviembre.
08:42
- La región Cajamarca se vio afectada por lluvias de ayer. La estación meteorológica de Niepos del Senamhi , ubicada en la provincia de San Miguel, reportó un día extremadamente lluvioso, con un acumulado de 20.5 milímetros (20 litros por metro cuadrado).
08:36
- Recomendaciones ante las lluvias por El Niño 2026-2027 :
- Mantener limpios los techos, canaletas y sistemas de drenaje.
- Evitar arrojar residuos sólidos en las calles y mantenerse alejados de quebradas y cauces de ríos durante las lluvias intensas .
- En las zonas donde se presenten precipitaciones intensas, evitar cruzar quebradas o cauces de ríos .
- Alejarse de las zonas susceptibles a inundaciones y movimientos en masa.
08:32
- Frente al FEN, el Indeci presenta su "combo de superviviencia".
08:23
- En Tumbes , la región sigue afectada por las lluvias. El COEN-Indeci indicó que se activaron las quebradas El Tablazo, Higuerón y Oidor, en el distrito San Jacinto , causando daños a viviendas, establecimiento de salud y vía vecinal.
08:19
- El Minsa viene fumigando casas afectadas en el Sector 1 Grupo 1, distrito Villa El Salvador tras la inundación a causa de las lluvias por el FEN 2026 .
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