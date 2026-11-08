Por Redacción EC

09:17
  • INDECI participó en una reunión interinstitucional para coordinar acciones de encauzamiento de la torrentera El Chullo y reducir el riesgo de inundaciones.
08:56
  • Un sorpresivo fenómeno meteorológico llamó la atención de decenas de habitantes en el sur chico del país al promediar las 6 de la tarde de hoy, sábado 7 de noviembre. Vecinos de los distritos de El Carmen y Alto Larán, en Chincha , reportaron la inusual aparición de relámpagos y truenos continuos.

08:36

  • Fuertes vientos de hasta 44 Km/h registrará la selva con decimoquinto friaje desde hoy

  • Vientos con velocidades cercanas a los 44 kilómetros por hora (km/h) en la selva sur y próximos a los 31 km/h en la selva centro, se registrarán debido al decimoquinto friaje que empieza hoy y continuará hasta mañana lunes 9 de noviembre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó Agencia Andina.

08:35

  • Según el aviso meteorológico N.° 461, con nivel de alerta naranja, del Senamhi, se espera también ráfagas de viento con velocidades superiores a los 55 km/h en la Amazonía peruana centro y sur.

08:34

  • Los departamentos comprendidos en este aviso meteorológico son C usco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Puno y Ucayali.

08:30
  • Gobierno local realiza la EDAN y coordina acciones de respuesta ante un huaico, ocurrido el 7/11 debido a las lluvias intensas, tras la activación de las quebradas Bocapán, Corralito y Paneles, en el distrito de Casitas, provincia de Contralmirante Villar en Tumbes. Se reporta una vía vecinal afectada y la interrupción del tránsito vehicular a la altura del cruce Cañaveral.
08:29
  • Según el aviso N° 462 del Senamhi, del lunes 09 al miércoles 11 de noviembre se prevén lluvias de ligera a fuerte intensidad en la sierra. Asimismo, en la costa norte se esperan precipitaciones de fuerte a extrema intensidad.

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