El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias continuarán este lunes 26 de octubre en la costa norte y la sierra del país, con precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, principalmente en el departamento de Tumbes. En la costa norte se esperan acumulados de entre 4 y 40 milímetros por día (mm/día).

Según el aviso meteorológico N.º 435, en la costa interior de Piura se registrarán lluvias de moderada a fuerte intensidad, mientras que en la sierra las precipitaciones serán de ligera a moderada intensidad. Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 kilómetros por hora.

Lluvias continuarán en la costa norte y la sierra: conoce las regiones bajo aviso del Senamhi. (Foto: Andina)

El organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), recomendó a la población extremar las precauciones, mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las indicaciones de las autoridades.

¿Cuánto lloverá este lunes 26 de octubre?

El pronóstico del Senamhi establece los siguientes acumulados de precipitación para este lunes:

Costa norte: entre 4 y 40 mm/día.

Sierra norte: entre 10 y 25 mm/día.

Sierra centro: entre 8 y 15 mm/día.

Sierra sur: entre 6 y 24 mm/día.

En la sierra norte también se prevé la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones podrían presentarse junto con tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Asimismo, el Senamhi no descarta la presencia de lloviznas en distritos próximos al litoral de la costa centro y sur.

¿Qué regiones serán afectadas por las lluvias?

El aviso meteorológico comprende provincias de 16 departamentos del país, desde la costa norte hasta la sierra sur y la selva alta.

Senamhi advierte lluvias de fuerte a extrema intensidad en Tumbes y otras regiones del país. (Foto: Andina)

En el norte, las precipitaciones abarcarán las provincias de Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla, en Tumbes; Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sullana y Talara, en Piura; Ferreñafe y Lambayeque, en Lambayeque; y Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz, en Cajamarca.

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El pronóstico también incluye las provincias de Chachapoyas y Luya, en Amazonas; Bolívar, Gran Chimú, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco, en La Libertad; así como Mariscal Cáceres y Tocache, en San Martín.

En la zona centro, las lluvias alcanzarán provincias de Áncash, Huánuco, Junín, Pasco y Huancavelica. En el sur, el aviso comprende zonas de Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno, donde se esperan precipitaciones dentro de los rangos previstos para la sierra.