Senamhi alerta sobre lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento en 16 departamentos. (Foto: Andina)
Senamhi alerta sobre lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento en 16 departamentos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las lluvias continuarán este lunes 26 de octubre en la costa norte y la sierra del país, con precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, principalmente en el departamento de Tumbes. En la costa norte se esperan acumulados de entre 4 y 40 milímetros por día (mm/día).

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