08:49
- El Senamhi informó que del 13 al 16 de noviembre continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del país, con intensidad de moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra. Además, se prevé un aumento de la radiación UV, ráfagas de viento cercanas a los 30 km/h y posibles lluvias en la costa norte.
08:26
- En Pasco , la institución también informó que a consecuencia de las lluvias intensas se produjo daños a la infraestructura de transporte en el C. P. Independencia, distrito Páucar, provincia Daniel Alcides Carrión.
08:24
- Y en Arequipa , según el COEN Indeci , se registró una lluvia intensa que ocasionó daños a la infraestructura educativa en el distrito Chivay, provincia Caylloma. La municipalidad distrital realiza la evaluación de daños.
08:21
- El COEN Indeci informó que el río Nanay en Loreto registró un caudal de 122.34 m snm, a las 06:00 h, en la estación hidrológica Santa María de Nanay , ubicándose en el umbral naranja. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de San Juan de Raya, Anguila, Pisco, Santa Rosa, Diamante Azul, Samito y 15 de abril . Se recomienda evitar acciones cerca.
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