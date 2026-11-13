Por Redacción EC

08:49
  • El Senamhi informó que del 13 al 16 de noviembre continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del país, con intensidad de moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra. Además, se prevé un aumento de la radiación UV, ráfagas de viento cercanas a los 30 km/h y posibles lluvias en la costa norte.

08:26
  • En Pasco , la institución también informó que a consecuencia de las lluvias intensas se produjo daños a la infraestructura de transporte en el C. P. Independencia, distrito Páucar, provincia Daniel Alcides Carrión.
08:24
  • Y en Arequipa , según el COEN Indeci , se registró una lluvia intensa que ocasionó daños a la infraestructura educativa en el distrito Chivay, provincia Caylloma. La municipalidad distrital realiza la evaluación de daños.
08:21
  • El COEN Indeci informó que el río Nanay en Loreto registró un caudal de 122.34 m snm, a las 06:00 h, en la estación hidrológica Santa María de Nanay , ubicándose en el umbral naranja. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de San Juan de Raya, Anguila, Pisco, Santa Rosa, Diamante Azul, Samito y 15 de abril . Se recomienda evitar acciones cerca.
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?