Como parte de las labores en canalización de ayuda humanitaria por las lluvias extremas en el Perú, la ONG Hombro a Hombro se encargó de coordinar con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y autoridades regionales en pro de agilizar la recuperación de las zonas afectadas por los desastres.

En Arequipa y Ucayali -particularmente en la provincia de Purús-, se ha desplegado contingentes de apoyo para la atención a poblaciones de difícil acceso. Además, en los próximos días se activará el envío de suministros hacia el norte del país.

En la Ciudad Blanca, por ejemplo, se ha distribuido alrededor de 58 toneladas de donaciones en los distritos de Alto Selva Alegre, Cayma, Cercado, Cerro Colorado, Characato, Paucarpata, Sachaca y Yura.

La ONG, que hace de puente entre más de 100 empresas en el sector privado y el Estado en escenarios de desastre, ha destacado la necesidad de informar sobre las acciones de las empresas involucradas ante la emergencia; la necesidad de un trabajo conjunto que, con estrategia, genere eficiencia; la buena comunicación para evitar la dispersión de recursos y la sobreoferta o desatención; y la identificación de acciones para acelerar y responder con contundencia.

Por su lado, Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de Hombro a Hombro, será encargado de explicar cómo el trabajo con la rama empresarial organizada permite que donaciones se transformen en ayuda efectiva, focalizada y trazable, distribuida bajo el orden y de acuerdo a las necesidades oficiales.

