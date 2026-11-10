09:43
- Se reportaron acumulación de agua en varias zonas del distrito desde la noche del 9 de noviembre. Senamhi prevé que las lloviznas continúen en la zona.
09:43
- En tanto, hoy las lluvias afectaron algunos distritos de Lima Sur. Calles de Villa El Salvador sufren aniegos por lluvias durante la madrugada
09:41
- Gracias a esta herramienta, se puede ver la dirección de una tormenta. Senamhi lo explica:
09:39
- Esta es la actual situación del río Nanay en Loreto, según información del COEN-Indeci