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Lluvias ponen en riesgo a 865 distritos de la sierra por posibles huaicos y deslizamientos. (Foto: Andina)
Lluvias ponen en riesgo a 865 distritos de la sierra por posibles huaicos y deslizamientos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un total de 865 distritos de la sierra peruana se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otros movimientos en masa debido a las lluvias previstas para este domingo 15 y lunes 16 de marzo, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

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