Un total de 865 distritos de la sierra peruana se encuentran en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otros movimientos en masa debido a las lluvias previstas para este domingo 15 y lunes 16 de marzo, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La alerta se basa en un escenario de riesgo elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), a partir del aviso meteorológico emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que anticipa precipitaciones de ligera a moderada intensidad en diversas zonas altoandinas.

Más de 800 distritos de la sierra en alerta por deslizamientos debido a lluvias. (Foto: Andina)

Según el informe, el departamento de Cajamarca concentra la mayor cantidad de distritos en nivel de riesgo muy alto, con 93 jurisdicciones. Le siguen Áncash con 75, La Libertad con 51, Huancavelica con 48 y Apurímac con 43. También figuran Huánuco (41), Ayacucho (40), Cusco (35), Puno (18), Junín (14), Pasco (13), Piura (12), Lima (11) y Lambayeque (3).

El documento advierte además que otras 368 jurisdicciones de estas mismas regiones se encuentran en riesgo alto frente a eventuales deslizamientos y otros eventos asociados a las lluvias.

Indeci alerta que 865 distritos de la sierra están en riesgo por deslizamientos ante lluvias previstas. (Foto: Andina)

Ante este escenario, el Indeci recomendó a los gobiernos regionales y locales verificar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos y debidamente señalizadas, así como asegurar la operatividad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos para responder ante posibles emergencias.

Asimismo, la entidad instó a la población a reforzar los techos de sus viviendas y establecer sistemas de alerta temprana como sirenas, campanas o silbatos en coordinación con las autoridades, mientras el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) mantiene el monitoreo de las zonas bajo alerta.

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