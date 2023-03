Cada día que pasa las lluvias en el país se tornan más intensas y causan serios estragos. El ciclón Yaku, el principal factor que desencadena estas precipitaciones, viene afectando toda la costa norte del Perú desde el inicio de su formación, el pasado fin de semana. Sin embargo, en los últimos días se ha ido desplazando hacia el sur, ocasionando lluvias en la sierra norte y costa centro.

Como consecuencia, se han activado varias quebradas y desbordado ríos. Diversas calles y avenidas lucen anegadas, mientras que locales públicos y privados han quedado seriamente afectados. En el caso de los distritos más golpeados, familias enteras han perdido sus casas y medios para subsistir.

En este contexto, las regiones más afectadas son Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Otras regiones que también están empezando a sentir el impacto de las de las lluvias torrenciales son Cajamarca, San Martín, Pasco y Áncash.

Afectaciones y respuesta

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que las lluvias torrenciales que se registran en el país, especialmente en las regiones de la costa y sierra norte, van dejando hasta el momento un total de 8.222 damnificados, 23.000 afectados, 59 fallecidos, 57 heridos y 8 personas desaparecidas . Las regiones Tumbes y Piura son dos de las más afectadas.

El viceministro de Transporte Alberto Ñecco dijo a El Comercio que junto a un equipo del sector llegó la tarde del viernes a Piura para realizar algunas inspecciones de las zonas afectadas y coordinar con el Gobierno Regional las acciones necesarias a fin de atender a la población damnificada.

“Como Gobierno central hemos puesto a disposición del Gobierno Regional la maquinaria que tenemos en la red vial nacional. Hemos identificado puntos críticos en donde hemos concentrado la mayor cantidad de maquinaria y eso justamente es lo que hemos estado coordinando con el gobernador para que de esa manera también pueda desplegar de manera eficiente sus recursos”, señaló.

En cuanto a los trabajos de limpieza refirió que estos se concentrarán en zonas muy afectada, como en la localidad de Canchaque (Huancabamba) y Morropón. Asimismo, precisó que estas labores se extenderá a otras partes de la región, dependiendo de cómo se comporten las lluvias en los siguientes días.

“El cronograma dependerá de lo que ocurra en los siguientes días, tomando en cuenta el pronóstico del Senamhi. Ahora todo es impredecible. La idea es otorgar de inmediato la ayuda. Hemos colocado la maquinaria en puntos estratégicos para poder intervenir de manera más rápida”, dijo.

El viceministro de Transporte agregó que se tiene planeado también intervenir y sostener otras reuniones con autoridades de otras regiones como Lambayeque, Tumbes y La Libertad.

En el caso de La Libertad, una de las regiones con más quebradas activadas en las últimas horas, el secretario técnico del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), coronel Edwin Dávila, indicó que ya se ha capacitado a los alcaldes y encargados de Defensa Civil para que tengan sus planes de contingencias, alerta temprana, plan de evaluación sobre todo y si es posible que hagan simulados.

“Hemos estado articulando con las diferentes gerencias sugerencias de Gobierno Regional para ver su maquinaria. Esta tiene que estar alerta ante cualquier información de emergencias o riegos por parte de los alcaldes y encargados de Defensa Civil de las 83 municipalidades y doce provinciales”, detalló.

Dávila hizo un llamado a la población para abandonar sus viviendas en caso se encuentren en zonas de alto riesgo, cerca a las laderas de los ríos. En tanto, la exhortó a que cuente con una mochila de emergencia y su caja de seguridad.

“Que la ciudadanía, tome conciencia, que tengan toda la prevención del caso. Insto a la población en general a si ya ve que la lluvia es fuerte y prolongadas buscar iniciar la evacuación. Ponerse en zonas aseguras. Hay personas que permanecen hasta el último pensando de que no va a pasar nada”, sostuvo.

Protección ante desastres

El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, comentó a este Diario que debido a las lluvias y deslizamientos en la región hay más de 17 kilómetros de vías destruidas. Por ello, resaltó la importancia de que el Ejecutivo se haga presente para poder apoyar las labores de los gobiernos regionales, ya que estos no se dan abasto.

“Lamentablemente, este periodo lluvioso ha desbordado nuestras capacidades. Hay que tener en cuenta que como Gobierno Regional contamos solo con 13 maquinas operativas. Esto es muy poco para una región de la magnitud de Piura. Estamos coordinando esfuerzos para poder hacer frente a estas lluvias”, dijo.

Neyra añadió que iniciada su gestión, en enero último, solicitó a la nueva directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) atender las necesidades de Piura y las demás regiones del norte del país, las cuales urgen de medidas y proyectos concretos en materia de prevención de desastres naturales. Resaltó la necesidad de implementar drenajes pluviales de forma adecuada y que funcionen sin ningún problema.

“Lo más importante es el manejo del río Piura y los drenajes pluviales en las principales ciudades, especialmente Veintiséis de Octubre. Tenemos varias zonas críticas. La evacuación del agua tendría que hacerse únicamente a través de cisternas, pero esto ha superado nuestra capacidad, por lo que estamos pidiendo apoyo al Ministerio de Vivienda. A su vez han colapsado los desagües y esto puede poner en peligro la salud de las personas”, indicó.

Responsabilizó a sus predecesores por no prever estos desastres e invertir en la protección de la población de Piura. Aseguró que se están identificando todas las zonas de riesgo no con la finalidad de ir haciendo realidad las obras que deberían ponerle fin a las serias afectaciones por lluvias en esta región.

“Ya no podemos seguir en lo mismo cada año. Debemos ir cerrando las brechas. Estamos identificando el riesgo de cada zona y dando prioridad a las aquellas con situación más urgente. Lo que buscamos es ya no tener estos problemas en el siguiente periodo de lluvias”, sostuvo.





Gestión de riesgo de desastres

Mary Mollo, especialista en gestión de riesgo de desastres de la Universidad ESAN, indicó a El Comercio que pareciera que las autoridades todavía no se dan cuenta de la responsabilidad que tienen en función de dirigir el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en lo que les corresponde a cada distrito, región o también gobierno nacional.

“Lo que yo veo es que seguimos ignorando cuáles son los puntos más vulnerables, donde hay mayor exposición para la población, vulnerabilidad y que la población no es consciente del uso del suelo. Estamos ocupando desde hace mucho tiempo zonas de nuestro territorio que son de riesgo, no mitigable, pero no hacemos nada sobre ello”, dijo.

Ene esa línea, Mollo consideró un “horror” que algunos gobiernos regionales ni siquiera hayan ejecutado el 30% del escaso presupuesto que tienen para la gestión de riesgo de desastres.

Sobre la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), en el año 2017 tras el Niño costero, Mollo explicó que esta nace con un sentido muy temporal y de forma excepcional. En ese momento se da la necesidad de actuar con un enfoque multisectorial y rápido. Las regiones afectadas por El Niño costero demandaban la intervención veloz y un proceso de reconstrucción, prevención y fortalecimiento de capacidades.

En ese momento se hace un Plan Nacional de Reconstrucción con Cambios, se aprueba y se crea la ARCC para que pueda facilitar todo un proceso de inversión y brindar la asistencia técnica.

“Cuando se presupuesta este plan se había previsto una inversión de casi 20.000 millones de soles en distintos sectores por tres años. Sin embargo, estamos en el 2023, seis años ya han pasado desde que se creara esta autoridad, hay la necesidad de crear una sola identidad que gestione todos los procesos de gestión de riesgo de desastres”, consideró la experta.

Finalmente, indicó que dicha autoridad, creada por una temporalidad de tres años, por excepcionalidad, no ha logrado ni en seis años, mayor tiempo de los previsto, ejecutar los casi 20.000 millones de soles que se le había presupuestado.