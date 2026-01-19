Lluvias en Perú EN VIVO | Últimas noticias de los huaicos, desbordes y precipitaciones que afectan a distintas zonas del país
En San Martín, el personal de la Municipalidad Distrital de Quechualla terminó la atención de la emergencia por lluvias intensas reportadas el 17 de enero en los sectores El Mirador de Chamanitayoc y Cachipujyo - Senjetayoj, con el restablecimiento del tránsito en los 4.5 km de vía afectada, así como con la evaluación de daños.
En Arequipa, en la tarde del domingo 18 de enero se registraron intensas lluvias en diferentes sectores del distrito de Tipan, en la provincia de Castilla. Las precipitaciones afectaron vía vecinal, canal de riego y bocatomas.
En Huancavelica, entre el 17 y 18 de enero, se reportaron deslizamientos en los distritos de Lambras y Acobambilla, que afectaron vías de comunicación. La atención en el primero concluyó con la limpieza y restablecimiento del tránsito, mientras que, en el segundo, las autoridades locales coordinan la intervención de maquinaria pesada para dichas labores. De acuerdo con el COEN – Indeci, ningún evento causó afectaciones en la vida y salud de la población.
En Loreto, el río Marañón registró un nivel de 168.54 m s. n. m., en la estación hidrológica Borja, ubicándose en umbral naranja. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados Atlántida, Oropreto, Borja, Capernaum y Saramiriza, informó el COEN – Indeci.
Revisa en esta nota de El Comercio las últimas informaciones sobre las intensas lluvias que vienen causando estragos en diferentes ciudades, provincias y regiones del país.
En Ayacucho, luego de las intensas lluvias que se registraron el 17 de enero en la localidad y distrito de Sancos, en la provincia de Lucanas, el municipio local coordina los trabajos de limpieza y mantenimiento de la vía vecinal afectada, cuyo tránsito se encuentra interrumpido en el tramo Sancos – Chaviña. No hay vía alterna. El proceso de evaluación de daños continúa.