Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Lluvias y huaicos en Perú EN VIVO: Últimas noticias en tiempo real de la emergencia en regiones del país
Asimismo, el Senamhi informó que los tramos del río Rímac que atraviesan los distritos de Lurigancho Chosica y San Mateo se encuentran en nivel naranja de peligro.
- Intensas lluvias en Lima
Según informó el Senamhi, en la ciudad de Lima, en las localidades de la cuenca media del río Rímac, se registraron intensas lluvias en las últimas horas.
Arcoíris ilumina el cielo de Lima tras intensas lluvias este miércole s (Foto: Especial para El Comercio)
- Tras las lluvias intensas, ¿cuándo llegaría el pico de contagios de dengue?: Hay más de 5.000 casos en este año
Las lluvias ya azotan con intensidad al país en las tres regiones y con ello surge otra preocupación: la reproducción del mosquito vector del dengue y el aumento de contagios. De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Minsa, hasta la semana epidemiológica 6 de este año, en lo que va del 2026, se han reportado 5.228 casos y 5 defunciones debido a la enfermedad a nivel nacional. ( LEE NUESTRO INFORME ESPECIAL)
COER de Lambayeque: más de 3.500 afectados por lluvias e inundaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque informó que las lluvias en la región, entre el 18 de enero y el 25 de febrero, han dejado 3,562 afectados, de los cuales 453 se encuentran en condición de damnificadas y 437 tuvieron que ser evacuadas. Además, se contabilizan 378 familias damnificadas y otras 75 afectadas directamente por los eventos.
“Febrero ya marca el inicio, prácticamente, del Niño Costero 2026 y, según el pronóstico del ENFEN —Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño—, este se va a extender por lo menos hasta noviembre y no se descarta que antes de julio alcance la intensidad moderada “, señaló Grinia Avalos, directora de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica de la institución.
Regiones como Piura, Lambayeque, Arequipa, Tumbes y Junín ya sufren los efectos de las intensas precipitaciones. El último 24 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que el Niño Costero 2026 se encuentra en su fase inicial, luego de registrarse desde febrero un incremento sostenido de la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana.
Diferentes regiones del Perú se han visto afectadas en los últimos días por intensas lluvias, las cuales han causado desbordes de ríos, inundaciones, huaicos y deslizamientos. Asimismo, varias carreteras de la Red Vial Nacional han sufrido daños y algunas se encuentra con tránsito interrumpido debido a las emergencias climáticas.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso a disposición de la ciudadanía una plataforma digital que permite consultar, en tiempo real y en línea, el estado de las carreteras del país ante las lluvias y huaicos registrados en los últimos días. Puedes entrar a esta herramienta haciendo CLIC AQUÍ.