Por Hernán Medrano Marin

A fin de evaluar la situación generada por las lluvias intensas en Arequipa, el presidente José María Balcázar, junto a la titular del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y otros ministros de Estado, viajó a Arequipa este miércoles y sostuvo una reunión con autoridades de la región en la sede del Gobierno Regional. Allí se dio cuenta de la declaratoria de emergencia de más de 200 distritos a nivel nacional que vienen siendo afectados por las inundaciones y huaicos.

