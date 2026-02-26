A fin de evaluar la situación generada por las lluvias intensas en Arequipa, el presidente José María Balcázar, junto a la titular del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y otros ministros de Estado, viajó a Arequipa este miércoles y sostuvo una reunión con autoridades de la región en la sede del Gobierno Regional. Allí se dio cuenta de la declaratoria de emergencia de más de 200 distritos a nivel nacional que vienen siendo afectados por las inundaciones y huaicos.

Durante su visita, el presidente Balcázar recibió el informe por parte de las autoridades regionales sobre la situación y las afectaciones registradas en Arequipa. Según PCM, el encuentro permitió articular esfuerzos y definir una hoja de ruta para las acciones de respuesta, con el fin de asegurar que la ayuda y la logística lleguen de manera oportuna a la población.

El presidente José María Balcázar, junto a la titular del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y otros ministros de Estado, viajó a Arequipa y sostuvo una reunión con autoridades de la región. (Foto: Presidencia)

Asimismo, algunas autoridades locales criticaron la visita de la comitiva, indicando que no hubo más anuncios concretos. En la cita también participaron los titulares de Defensa, Luis Arroyo; Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes; Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; y Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza.

Por su parte, en conferencia de prensa, la primera ministra Miralles anunció el otorgamiento de un bono para los damnificados. Se trata de un subsidio mensual de S/500 por un plazo máximo de dos años, con el fin de facilitar el acceso a una vivienda en alquiler mientras se ejecutan trabajos de reparación o reconstrucción.

🔴 El Gobierno ha declarado el estado de emergencia en más de 246 distritos de 14 regiones del país para mitigar los riesgos por intensas precipitaciones.



Esta medida permite priorizar la rehabilitación de servicios básicos y la protección de la infraestructura en las zonas más… pic.twitter.com/hH8FbuQPg1 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 25, 2026

Miralles también anunció la asignación directa de presupuesto por municipio y asistencia técnica permanente para que el soporte económico y logístico llegue con celeridad y sin trabas. Agregó que hay un compromiso para garantizar la atención en los centros de salud, recuperar la infraestructura crítica y asegurar el inicio oportuno de clases.

En tanto, por la tarde, se informó que la comitiva sostuvo otra una reunión en el COEN para coordinar acciones con los gobiernos regionales y locales más afectados por las precipitaciones.

Acciones y anuncios

Ante las intensas lluvias registradas en la región Arequipa, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) informó que gestionó el despliegue de maquinaria pesada y personal técnico para atender la emergencia en el distrito de Cayma, afectado por la acumulación de lodo y escombros.

La intervención se inició el pasado viernes y se logró liberar completamente el tránsito. Sin embargo, el incremento de las lluvias del último domingo obligó a retomar las labores de limpieza para evitar nuevos bloqueos.

Como parte del análisis técnico realizado en campo, ANIN recomendó a las autoridades locales evaluar la instalación de muros de contención temporales o barreras móviles en puntos críticos de la torrentera Chullo, cuyo desborde viene impactando los distritos de Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara.

#PCMInforma | La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, arribó a Arequipa junto al presidente de la república, José María Balcázar, y los titulares de las carteras de Defensa, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, y Desarrollo Agrario y Riego, para continuar con… pic.twitter.com/z6zydNnZ8u — Consejo de Ministros (@pcmperu) February 25, 2026

Respecto a las lluvias registradas en los últimos días en la región Lambayeque, la ANIN indicó que viene ejecutando trabajos orientados a proteger las obras de defensa ribereña que no pudieron culminarse durante el 2025 debido a restricciones presupuestales. “Cabe precisar que, pese a contar con contratos suscritos, la limitada asignación de recursos para el año 2026 viene condicionando el ritmo de ejecución de los proyectos”, sostuvo.

La ANIN señaló que que viene interviniendo en puntos vulnerables de los proyectos en los ríos Motupe, La Leche, Olmos y Zaña. Como parte de estas acciones preventivas, se realiza la colocación de ataguías de roca, conformación de terraplenes con material del cauce y otras labores de protección de las estructuras ya construidas.

En tanto, precisó al avance de algunos proyectos: el proyecto del río Motupe registra un avance general de 38,20%, el proyecto del río Olmos cuenta con un avance del 26,70%, mientras que el del río Zaña registra un avance del 10,96%.

Según el Ejecutivo, la visita permitió articular esfuerzos y definir una hoja de ruta para las acciones de respuesta.

En el caso de Piura, la ANIN comentó que recibió el encargo de desarrollar el Drenaje Pluvial para los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, así como el proyecto de Control de Inundaciones del río Piura. “Al momento de asumir la gestión, ambas intervenciones se encontraban únicamente en estado de “idea” dentro del sistema Invierte.pe, sin contar con proyecto ni perfil aprobado provenientes de la anterior entidad ejecutora“, precisó.

Por otro lado, el MTC, en coordinación con la concesionaria IIRSA SUR, manifestó que logró recuperar la transitabilidad a media vía en el km 132 del Tramo 2 de la Carretera Interoceánica, interrumpida a consecuencia de las intensas precipitaciones en el sector Sahuancay, distrito de Marcapata (Cusco).

También se informó que a través de Provías Nacional se realizan trabajos de rehabilitación en las vías de Máncora afectadas por las últimas precipitaciones. Las intervenciones se ejecutan en un tramo de la Panamericana Norte que conecta Máncora con el Puente Internacional de la Paz, con maquinaria pesada, personal técnico especializado y el abastecimiento de combustible.

Se agregó que se ha culminado con los trabajos de descolmatación del cauce del río en el puente La Leche, en el km 26+292 del tramo Illimo – Jayanca (Lambayeque).

Cuestionan reunión

La alcaldesa de Yura, Mirtha Ruelas, resaltó que las autoridades locales necesitan de presupuesto para ejecutar acciones que solucionen la emergencia por lluvias y en ese sentido señaló que no han recibido apoyo alguno de parte del Gobierno Regional, ni del propio Gobierno central, pese a la gravedad de la situación en diversos distritos.

“Pensábamos que hoy, como hemos tenido a nuestro presidente José Balcázar de frente, nos iba a decir que la declaratoria de emergencia viene con presupuesto. De qué nos sirve a nosotros como autoridades distritales que se nos declare en emergencia si no tenemos presupuesto. Ya hemos agotado el poco presupuesto que tenemos como municipalidades”, expresó.

#Entrevista | La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, estuvo en Al final del día, con Diana Seminario, habló sobre las principales acciones que su gabinete está desplegando para atender las emergencias en las diferentes regiones afectadas por las lluvias,… pic.twitter.com/gdJcYI0bIU — Consejo de Ministros (@pcmperu) February 26, 2026

Asimismo, Ruelas precisó que los alcaldes sienten un abandono por parte del Estado e invitó a Balcázar a que vaya a los distritos ubicados en el norte de la región, pues sostuvo que ahí aun no llega la presencia del Estado. También comentó que el presidente no habría tenido palabras de aliento para las autoridades.

“Nosotros como alcaldes sentimos impotencia de no ser escuchados, ya basta de burocracia. Hemos presentado un memorial, ojalá que lo evalúen y nos den ese presupuesto que necesitamos”, enfatizó.

Lluvias en el país

Las intensas lluvias continúan azotando diversas regiones del país y provocando inundaciones, así como el colapso de vías. En Chulucanas, Piura, el agua de lluvia inundó las calles arrastrando vehículos a su paso. El mercado local también se vio afectado, obligando a los comerciantes a retirarse.

En Máncora, se reportan cuantiosas pérdidas económicas; tan solo en el rubro hotelero, las pérdidas ascienden a 10 millones de soles por día. Por su parte, en localidades de la sierra piurana, como Morropón, Ayabaca y Huancabamba, varios accesos han quedado restringidos por el desborde de ríos y quebradas.

Uso de maquinarias para limpieza tras lluvias en Yanahuara, Arequipa. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.

En Lambayeque, el aumento del caudal del río Saña puso en peligro la vida de un agricultor que intentó cruzar la corriente en un bote inflable. De igual manera, una fuerte precipitación en Túcume provocó la inundación de calles, interrumpiendo el tránsito y generando pedidos urgentes de apoyo para el drenaje y la prevención de nuevos aniegos.

En Chanchamayo (Junín), la activación de la quebrada Bellavista dificultó el paso de vehículos y dejó uno atrapado entre los escombros. Fue necesaria la intervención de maquinaria pesada.

Estado de emergencia

Según informó la titular de la PCM, Denisse Miralles, en la primera sesión del Consejo de Ministros, se declaró el estado de emergencia en varios distritos y provincias de Arequipa, así como en el distrito de Ocucaje, en Ica, debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias. Además, se aprobó la prórroga del estado de emergencia en distritos y provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, en Moquegua, ante el peligro inminente por contaminación del agua.

También se declaró el estado de emergencia en distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes, frente al riesgo generado por intensas precipitaciones. Misma medida se tomó para el distrito de Independencia, provincia de Huaraz (Áncash), ante el peligro inminente por contaminación hídrica.

#PCMInforma |✅Respuesta firme: El Ejecutivo activa todos sus recursos para atender la emergencia nacional.



Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, supervisa la sesión de trabajo multisectorial para… pic.twitter.com/Z30tEDtWSU — Consejo de Ministros (@pcmperu) February 26, 2026

Miralles señaló que actualmente existen 707 distritos declarados en estado de emergencia, de los cuales cuatro están clasificados por impacto de daño, lo que implica que la ayuda debe llegar de manera inmediata. Detalló que estas declaratorias permiten flexibilizar el uso del presupuesto y agilizar los mecanismos para que los recursos, equipos y asistencia humanitaria lleguen más rápido.

En tanto, el Ejecutivo también declaró en emergencia el servicio de transporte en tramos críticos de la Red Vial Nacional no concesionada. Esta medida permitirá a Provías Nacional actuar de inmediato para asegurar el libre tránsito y proteger a los pasajeros, informó el MTC.