En Iquitos, un grupo de la asociación de padres de familia del colegio particular San Agustín, realizó una protesta en el frontis de la institución educativa para exigir al padre Antonio Pun Lozano – director del centro educativo, la reducción del 50% de la mensualidad. Esto, aseguran, porque los escolares están recibiendo tareas en algunas plataformas digitales sin la presencia de docentes.

Maggie Cárdenas, madre de familia, informó que la matrícula y la primera mensualidad fue cancelada en enero como parte del proceso de inscripción de los alumnos para el año escolar 2020; y que han intentado dialogar con el padre Antonio Pun Lozano, acerca de la situación económica y de salud que atraviesan varias familias por el coronavirus.

“Nosotros hemos pagado en enero S/ 800, en matrícula y la mensualidad de marzo, después vino el COVID-19, y muchos padres no están en la situación económica del año pasado y se han visto perjudicados. Incluso algunos perdieron sus trabajos en empresas privadas y públicas. Es por ello, que hemos decidido hacer esta protesta pacífica porque el padre Antonio Pun, desea reducir un 10%, es decir S/40 y estaríamos pagando S/360″, dijo la madre de familia.

Por su parte, Germán Paz, otro padre de familia, indicó que no están recibiendo una educación de calidad y tampoco utilizando la infraestructura del colegio por la crisis del COVID-19, que esta azotando a la ciudad de Iquitos.

“El padre Antonio Pun, asegura que está pagando los servicios básicos, pero no hay alumnos y tampoco docentes. Él quiere reducir un 10% porque asegura que hay deudas que pagar y eso no esta de acuerdo los padres de familias. Nosotros venimos exigiendo el 50% de reducción de la mensualidad porque la ley nos ampara y se debe respetar. La educación no es un negocio es un derecho universal, pero hemos recibido un correo del colegio dándonos algunas recomendaciones para cambiar a nuestros hijos a otros colegios, es indignante”, sostuvo.

El colegio San Agustín, dio a conocer que el 10% de reducción es justo y razonable porque existen deudas que cancelar y que los padres están en su derecho de cambiar a sus menores hijos a otros centros educativos.

