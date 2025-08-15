Dina Boluarte visita Santa Rosa de Loreto en medio de impasse con presidente de Colombia, Gustavo Petro | EN VIVO
Si bien Arana no precisó la fecha del viaje, la visita se realizará este viernes 15 de agosto. “Esta semana se está programando una segunda campaña en la que la señora presidenta va a liderar esta nueva actividad y en la que estamos respondiendo de manera frontal ante los problemas sociales y retos y desafíos que tenemos en esta comunidad y en esta zona amazónica que requiere mucho apoyo social”, explicó.
“Es una reunión que va a tener estrictamente con la comunidad y con la población del distrito de Santa Rosa de Loreto”, añadió.
El miércoles, tras la sesión del Gabinete, el primer ministro Eduardo Arana adelantó que la visita de la mandataria “se realiza en el marco de una nueva campaña de acción social”.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, visitará hoy, viernes 15 de agosto, el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, frontera con Colombia, para liderar una acción cívica multisectorial del Gobierno, en medio del impasse iniciado por el mandatario colombiano Gustavo Petro.
